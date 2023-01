Calendar an şcolar 2023 – 2024. Noutăţile de care trebuie să ştie orice elev sau părinte. De când ar putea intra în vigoare

Deși suntem încă în prima parte a anului, Ministerul Educației s-a apucat de treabă în ceea ce se numește noul calendar şcolar 2023 – 2024. În cursul acestei zile a fost publicat pe site-ul Ministerului Educației noul proiect de ministru pentru posibila structură a anului școlar viitor, care conține noutăţile de care trebuie să ştie orice elev sau părinte, precum și de când ar putea intra în vigoare aceste noi modificări.

Așa cum scriam recent, anticipând acest nou demers, spuneam că nici actualul ministru și nici ministerul în sine, nu anunțau vreo modificare cu privire la structura viitorului an școlar, și așteptam noutățile. În cele din urmă acestea au apărut, în urma publicării, în cursul zilei de azi, a „Proiectului de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2023 – 2024”, anunțat ca fiind în consultație publică cu toți factorii implicați, sindicatele profesorilor, asociațiile de elevi și asociațiile de părinți a acestora, fiind regăsit pe site-ul ministerului.

După consultarea proiectului, putem vorbi de noutăţile de care trebuie să ştie orice elev sau părinte, o primă modificare fiind data la care se vor începe cursurile în noul an școlar 2023-2024, după cum este prezentat în „Ordinul privind structura anului şcolar 2023 – 2024”:

„Art. 1 (1) Anul şcolar 2023 – 2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2023 – 2024 încep la data de 11 septembrie 2023.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.”, se arată în „Ordinul privind structura anului şcolar 2023 – 2024”.