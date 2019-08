Calculator alcoolemie. Află singur cât alcool ai în sânge, înainte ca polițiștii să îți pună alcooltestul

Toată lumea știe că nu este legal, dar nici bine să te urci la volan după ce consumi alcool, indiferent de cât este vorba. Ca să fii sigur de cât ai în sânge, înainte să-ți treacă vreo idee rea prin minte și să te urci la volan, calculează-ți singur alcoolul din sânge cu ajutorul alcooltestului.

Cum să afli singur cât alcool ai în sânge?

Acum s-a realizat o modalitate prin care îți poți calcula singur cât alcool ai în sânge, astfel pentru a nu o da în bară cu legea, în cel mai bun caz. Nu da ocazia polițiștilor să te amendeze sau mai rău și calculează-ți singur alcoolemia, înainte să te urci la volan. Dacă intri pe site-ul alcooltest.ro vei vedea cât de simplă este testarea. Trebuie să completezi toate câmpurile precum:

vârsta

sexul

înalțimea

ora la care ai băut primul pahar

ora la care faci testul

tmpul care a trecut

tipul băuturii

concentrația actorului

tipul paharului

lista băuturilor consumate

După ce completezi toate căsuțele, trebuie să apeși „calculează„, mai apoi o să vezi tot rezultatul: alcoolul ingerat, alcoolul rămas și conținutul de alcool din sânge.

Limita de alcoolemie pentru contravenție

Amitim că imita de alcool atunci cânt ești la volanul unui automobi are toleranță zero, iar conform studiilor, orice cantitate de alcool poate să afecteze abilitatea de a conduce, recațiile și reflexele fiind încetinite și nu numai. Cantitatea de alcool se măsoară prin alcoolemie, aceasta exprimându-se în grame de alcool per litru de sânge măsurat prin respirație în probele de sânge sau în cele de urină.

O alcoolemie de până la 0,40 mg/litru pur în aerul expirat se sancționează cu amendă de la 21 la 50 de puncte, dar și suspendarea permisului pentru 6 luni. Legislația din România arată că șoerii care sunt prinși cu o îmbibație de alcoole egală saupeste 0,40 g/l pur în aerul expirat sunt pedepsiți cu închisoare de la 1 la 5 ani cu amendă penală.