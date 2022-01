Cadourile pe care le-a primit Klaus Iohannis în 2021. Care a fost cel mai scump

Anul trecut, deși un an al pandemiei, a fost unul plin de protocoale, întâlniri de lucru și oficiale pentru Klaus Iohannis. Cu alte cuvinte un an plin la Palatul Cotroceni. Și, după cum sunt protocoalele în această situație, președintele a primit de la omologii săi, sau de la rerpezentanții statelor, diferite cadouri, efigii, medalii, cu titlul gratuit. Administrația Prezidențială a publicat zilele acestea lista cu obiectele primite de președinte în aceste întâlniri, valoarea totală ridicându-se la puțin peste 1.800 de euro.

Klaus Iohannis, de la vizitele de lucru, la vizitele în Egipt. Anul 2021 a fost un an plin

Ca la început de fiecare an, mai toți președinții statelor își fac un bilanț al întâlnirilor de lucru, al vizitelor externe, dar și a obiectelor primite, conform protocoalelor diplomatice existente la nivel internațional. Klaus Iohannis a avut un an plin, de la vizita Secretarului General al NATO, la întâlnirile de lucru pentru mediu de la Glasgow, și crizele sociale și politice din România, Klaus Iohannis a avut un an 2021 destul de plin. Conform Administrației Prezidențiale, și cadourile au fost pe măsura evenimentelor la care a participat înaltul oficial al statului, din poziția pe care acesta o ocupă.

Conform protocoalelor diplomatice existente la nivel internațional, la fiecare întâlnire, fie între doi oficiali de același rang, sau cu reprezentanții oficiali, și Klaus Iohannis a primit diferite obiecte cadou, dar cu titlul de gratuitate, menționează Administrația Prezidențială. A fost făcută public, recent, lista celor 18 cadouri primite, cu titlul gratuit, de către președintele Iohannis, în urma acestor întâlniri oficiale. Conform acesteia, valoarea totală a celor 18 obiecte se ridică la 9.317,27 de lei, adică 1.883 de euro.

De la săbii, la covoare, cadourile au valorea simbolică

Mare parte din aceste obiecte au caracter simbolic, iar valorile pentru fiecare obiect, nu depășește 250 de euro, se mai arată în comunicatul emis de Administrația Prezidențială. Lista cuprinde, nu mai puțin de 18 obiecte, fiecare cu valoarea sa nominală, exprimată în euro, iar toate cele 18 obiecte au fost introduse în Patrimoniul Administrației Prezidențiale, după cum se arată în documentul publicat. Cel mai scump obiect primit cadou de către Klaus Iohannis este reprezentat de o sabie din alamă argintie, replică, în cutie imitație piele, valoarea acesteia fiind de 210 euro, adică 1.039,10 lei.

Iată și Lista cu obiectele declarate cu titlul de gratuitate de către Administrația Prezidențială.

Bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol

1.Emblemă/ Statuetă aurită, cu dimensiuni: înălțime 26 cm, în cutie pluș – 150 euro/ 742,21 lei

2.Album cu ilustrații, picturi cu Delta Văcărești, scoase în relief 11 pagini, culoare maro, material carton, dimensiuni catalog L=50 cm / l = 31 cm – 30 euro/ 148,44 lei

3.Sabie din alamă argintie, replică, în cutie imitație piele, dimensiuni cutie L = 112 cm / l = 17 cm. – 210 euro/ 1.039,10 lei

4.Două monede din argint în cutie de lemn maro cu plăcuță, dimensiuni cutie L = 16 cm / l = 10 cm – 85 euro/ 420,59 lei

5.Monedă de argint 925 %, cu diametru de 37 mm, greutate 22 grame, tiraj 150 de bucăți, seria 002. – 50 euro/ 247,40 lei

6.Tablou cu ramă aurie, care reprezintă replica lui Lintel, dimensiuni tablou L = 35 cm / l = 35 cm – 67 euro / 331,52 lei

7.Gravură color, cu rama de lemn, în cutie carton, dimensiuni L = 32,5 cm / l = 32,5 cm – 46 euro / 227,61 lei

8.Gravură alb-negru, cu rama de lemn, dimensiuni L = 46 cm / l = 37 cm – 40 euro / 197,92 lei

9.Carte în copertă, 548 pagini/ cutie de lemn, dimensiuni carte L = 25 cm / l = 32 cm – 120 euro / 593,77 lei

10.Medalie I 3 Mări din bronz, în casetă de pluş, diametrul medaliei 10 cm – 180 euro / 890,66 lei

11.Litografie pe suport metalic, înrămată tip tablou, reprezentând Nava fluvială de comandament „Mureș”, dimensiuni tablou L = 37 m / l = 27 cm – 70 euro / 346,37 lei

12.Tablou conținând tricou cu autografe din partea sportivilor care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, dimensiuni L = 71 cm / l = 83 cm – 40 euro / 197,92 lei

13.Copie după icoană bizantină din argint 950 %, litografie, reprezentându-l pe Iisus Hristos, aşezată în casetă carton roșu, dimensiuni icoana L = 33 cm / l = 25 cm – 200 euro / 989,62 lei

14.Covor lână cu motive din Pakistan, în casetă carton cu mâner, dimensiuni cutie L = 56 cm / l = 48 cm – 180 euro / 890,66 lei

15.Tablou din bronz, altorelief, reprezentând pe Samuel von Brukenthal, dimensiuni L = 26,5 cm / l = 35 cm – 150 euro / 742,21 lei

16.Replică din metal alamă aurie, în casetă de lemn cu geam, dimensiuni caseta L = 50,5 cm / l = 41 cm – 115 euro / 569,30 lei

17.Plachetă replică din metal alamă, în cutie de pluș, dimensiuni cutie L = 65 cm / l = 52 cm – 130 euro / 643,25 lei

18.Plachetă din material alamă, cu diametrul de 17,5 cm, în casetă de pluș. – 20 euro / 98,62 lei

Și anul 2022 va aduce noi întâlniri oficiale, sau de afaceri, iar la final vom afla care sunt cadourile pe care le-a primit Klaus Iohannis de-a lungul acestui an, și bineînțeles valoarea acestora.