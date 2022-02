Cadourile din altă lume pe care Reghe le-a făcut Anamariei Prodan: ‘Am facturile, mi-a dat 2.000 de mail-uri’

Laurențiu Reghecampf surprinde cu primele declarații în premieră despre cele mai picante detalii din scandalul divorțului. Anamaria Prodan susține că acesta a furat din casă multe lucruri scumpe atunci când a părăsit locuința familiei. Ce spune antrenorul despre cadourile primite de impresară și cum este comunicarea de acum dintre foștii parteneri? Fanii sunt șocați de cele aflate recent.

Laurențiu Reghecampf contraatacă! Celebrul antrenor nu mai tace și vine public să-și spună partea sa de adevăr. Cei doi comunică acum în majoritatea timpului prin mail-uri. Vedeta a așteptat luni de zile până să iasă în prim-plan pentru a da cărțile sale pe față. Încă soțul Anamariei Prodan susține că ambii au parte lor de vină în scandalul uriaș care s-a creat.

De asemenea, el a atins un subiect sensibil legat de cadourile făcute încă soției sale. Sportivul a mărturisit că nu i-a interzis niciodată să-și ia obiecte de lux și chiar a încurajat-o să își achiziționeze orice îi era pe plac. Amintim că impresara a subliniat că banii familiei erau la comun, iar un cont separat era deschis pentru copiii lor.

Mai mult decât atât, bărbatul a declarat că fosta parteneră poate să declare orice își dorește, dar este fals faptul că doar ea aduce majoritatea banilor în bugetul familiei pentru că și el a câștigat de-a lungul carierei zeci de milioane de euro.

„Nu mi-aș fi închipuit că Anamaria ar putea face așa ceva. La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile…păi a vrut ceas, am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi zicea că vrea geantă de 75.000 de euro de crocodil niciodată nu i-am zis nu. Poate să declare ce vrea, dar să nu spună că doar ea a adus banii.

Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Eu i le-am cumpărat! Pot să spun tare, răspicat, am și facturile. Eu dacă-ți arăt numai trei mail-uri primite numai azi. Cred că am 2.000 de mail-uri de la Anamaria”, a detaliat antrenorul în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Nu mai e nimic.

Pentru mine e egal cu zero, doar respectul că este mama lui mama lui Bebe…în rest nimic. M-a deranjat foarte tare! (n.r. scandal cu Alexa) Îmi pare rău că nu am luat decizia de atunci. Am suferit din dragoste”, a mai spus vedeta.