Cad capete în PSD! Un nume greu din partid a demisionat astăzi, după ce a fost acuzat de fapte de corupție

„Politica este un capitol închis”. Un deputat PSD, fost trezorier al formațiunii politice în perioada în care era condusă de Liviu Dragnea, a anunțat, marți, că nu mai face parte dn grupul politic. Oficialul a demisionat după ce a fost acuzat de fapte de corupție.

Deputatul PSD Mircea Drăghici, fost trezorier, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că și-ar fi însușit banii de subvenții pentru partid prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil. Conform DNA, grupul politic a ales ca, în urma propriilor analize, să își exprime poziția procesuală în legătură cu constituirea de parte civilă, până la începerea cercetării judecătorești în cauză.

Cu subvenția, inculpatul a acoperit parțial, în proporție de peste 2/3, valoarea imobilului respectiv. De asemenea, potrivit sursei citate, în cursul lunii februarie 2018, în exercitarea funcției de trezorier, Drăghici, alături de o persoană din familie, ar fi negociat și convenit să cumpere, de la un vânzător, un imobil cu valoarea de circulație de peste 500.000 de euro, pe care să îl achite, în parte, cu fonduri proprii.

După declanșarea controlului de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la folosirea subvențiilor de formațiunea politică în cadrul căreia membrul PSD îndeplinea funcția de trezorier, a fost reziliat contractul de închiriere, dar și promisiunea de vânzare-cumpărare și au fost restituite sumele de bani încasate cu titlul de chirie și pentru achiziționarea imobilului.

Totul a culminat cu demisia sa de marți din PSD, care a avut la bază acuzația că a folosit subvențiile primite de partid din bani publici pentru a-și cumpăra o casă.

„Avand in vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum si starea mea de sanatate, astazi am demisionat din PSD si am comunicat acest lucru domnului presedinte, Marcel Ciolacu si domnului secretar general Paul Stanescu, carora le-am precizat si dorinta mea de a continua ca deputat neafiliat. Pentru mine, activitatea politica este un capitol inchis. Tin sa multumesc tuturor colegilor de la nivel national si din Arges, pentru cei 23 de ani de convietuire ca intr-o familie!”, a scris Drăghici pe Facebook.