Butonul secret de la maşina de spălat rufe care te scapă de dus hainele la curăţătorie. Gospodinele din întreaga lumea procedează aşa

Toată lumea știe că mașina de spălat este indispensabilă în orice casă. Fiecare gospodină o folosește aproape zilnic, dar nu știu că aceasta are și un buton secret pentru ca rufele să fie spălate impecabil. Există însă o metodă atât de simplă încât multora nu le vină să creadă că nu au încercat

Butonul secret de la maşina de spălat rufe care te scapă de dus hainele la curăţătorie

Când vezi simbolul „numai curățătorie chimică” pe hainele tale, nu înseamnă neapărat că trebuie să-l iei pentru a fi curățat profesional. O curățătoare pricepută a împărtășit butonul „secret” pe care îl folosește

Dacă ai vărsat ceva pe puloverul tău preferat și apoi vezi temuta etichetă „doar curățare uscată”, ce faci? Poate fi frustrant, și ca să nu mai vorbim de consumator de timp și de costisitor, să îți iei hainele pentru a fi curățat chimic, dar uneori este necesar. Adică, până când un pasionat de curățenie a dezvăluit că există un buton „secret” pe mașina ta de spălat care vă permite să spălați articolele „numai curățare uscată” acasă.

Unele articole de îmbrăcăminte necesită o spălare la temperaturi mai mici, pentru că veți putea constata că s-au micșorat când le-ați pus la uscat. Cu toate acestea, există o setare pe mașina dvs. de spălat care vă poate asigura că aceste lucruri nu se mai întâmplă pe viitor.

Hazel Mckinnie, de la Wee Scotty Cleaners, a spus că are setarea ideală pentru a combate aceste probleme cu un buton secret al aparatului electrocasnic.

Gospodinele din întreaga lumea procedează aşa

Într-un videoclip TikTok, în care a explicat mai exact pașii: „Voi arăta doar una dintre aceste setări pe această mașină. Este un Beko. Am avut o mulțime de mașini de spălat scumpe și îmi place Beko. Chiar și inginerul nostru de service care deservește mașinile noastre spune că Beko este cel mai bun. Deci, oricum, folosesc ciclul delicat. Cine știa că îți poți pune pantalonii de costum? Am o jachetă de costum și am un costum din trei piese pentru bărbați. Aici scrie doar curățare chimică, dar o să-ți arăt un mic truc”.

Mama cu doi copii, care își conduce propria spălătorie, a pus o pastă Fairy în mașina de spălat cu o spălare delicată, care a schimbat-o automat la o setare de 800 de centrifugare, la o spălare la 40 de grade. Ea a adăugat: „Asta e tot ce vreau”.

Împărtășind rezultatele finale, ea a adăugat: „Spălarea s-a terminat și hainele s-au spălat uimitor. Acum tot ce trebuie să fac este să le atârn într-o cameră caldă și se vor usca uimitor. Tot ce trebuie să faci este poate doar un puțin abur”.

Deși Hazel are o mașină de spălat Beko, o mulțime de alte electrocasnice au o setare delicată de spălare. Mulți au fost impresionați de rezultate, iar videoclipul a avut acum peste 91.000 de vizualizări.

„Fac asta de ani de zile, nu folosesc niciodată curățătorie chimică”, „Funcționează pentru multe costume, dar ai grijă să nu speli lână! Costumele se pot separa de căptușeala din lână după ce au fost spălate de prea multe ori”, au conchis internauții.

