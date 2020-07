Burger King, decizie categorică. Gigantul american a dat vestea

Burger King, lanț de restaurante fast food american cu peste 17,800 de locații în 100 de țări, două treime din ele fiind localizate în Statele Unite, a deschis o nouă locație și în București, în Piața Universității, în urmă cu câteva luni. Compania anunță că are planuri mari cu țara noastră.

Burger King, început în România. Decizia gigantului american

Alan Laughlin, preşedinte Burger King CE – AmRest, a declarat că, înainte de pandemie, compania își propusese să deschidă șase noi restaurante, iar o parte dintre aceste proiecte sunt deja începute și speră să le deschidă în această jumătate a anului.

„Nu avem o dată sigură, deoarece depindem şi de evoluţia lucrurilor la nivel naţional/internaţional, de factorii externi care nu ţin de noi. Însă, ne bucurăm pentru că am reuşit să deschidem un nou restaurnat chiar în plină pandemie, cel din Piaţa Universităţii.

Ne ambiţionăm să facem posibilă deschiderea unui număr cât mai mare anul acesta. Ştim că nu va fi uşor, însă suntem de părere că este important să susţinem economia, iar odată cu deschiderea unor noi restaurante vom oferi şi posibilitatea unor noi locuri de muncă, atât de căutate în această perioadă.

Ne-am reorganizat, am căutat soluţii iar apoi le-am şi implementat rapid. Astfel, am început să ne concentrăm pe zona de food delivery, take away şi, mai apoi, când lucrurile au devenit oarecum mai relaxate, am oferit şi serviciul de pick-up”, a spus Laughlin pentru News.ro.

Ce salariu oferă?

Reprezentantul companiei a informat că Burger King va face angajări anul acesta, odată cu noile deschideri de restaurante. De asemenea, procesul de recrutare vafi continuat în Capitală, ca urmare a procesului de expansiune propus pe piața din România.