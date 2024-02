Bulgarii trăiesc mult mai puțin decât majoritatea țărilor din Europa. Studiul în care apare și România

Peste tot în Europa, cel puțin în ultimii 20 de ani, rata de viață a populației a cunoscut un trend în scădere, iar studiile recente pun și mai multă presiune. În două cazuri diferite, studiile au arătat că bulgarii trăiesc mult mai puțin decât majoritatea țărilor din Europa, iar în același studiu apare și România. Citește mai departe și află care este rata de viață a populației din țara noastră.

A scăzut speranța de viață în UE în ultimii 20 de ani?

Pe 8 august a.c., Comisia Europeană a dat publicității un nou studiu demografic, prezentând cam care este rata de viață în UE, iar datele colectate au fost din 2000 și până în anul 2021.

Conform acestui raport, au fost colectate date din majoritatea statelor membre UE, 27 la număr, iar concluziile principale sunt, după cum urmează:

În 2021, speranța de viață la naștere în UE a fost de 80,1 ani, în scădere de la 80,4 în 2020 și 81,3 în 2019.

În 2021, 5 297 294 de persoane au murit în UE, față de 5 184 077 în 2020 și 4 653 033 în 2019. Rata brută a mortalității a ajuns la 11,8 la 1 000 de persoane în 2021, cu 0,2 mai mult decât în 2020 și cu 1,2 mai mult decât în 2019.

În 2021, rata mortalității infantile în UE a fost de 3,2 decese la 1 000 de nou-născuți vii, față de 3,8 în 2011.

În 2021, diferența de gen în ceea ce privește speranța de viață la naștere între femei și bărbați era de 5,7 ani în UE.

Concluzia raportului este că, deși au existat situații de criză, speranța de viață la naștere a crescut rapid în ultimul secol datorită unui număr de factori. Printre aceștia se numără reducerea mortalității infantile, creșterea nivelului de trai, îmbunătățirea stilului de viață și a educației, precum și progresele în domeniul sănătății și al medicinei.

”Statisticile oficiale arată că speranța de viață a crescut, în medie, cu mai mult de doi ani pe deceniu începând cu anii 1960. Cu toate acestea, cele mai recente date sugerează că, în 2020, acest indicator a scăzut în 23 din cele 27 de state membre, excepțiile fiind Danemarca, Estonia, Finlanda și Cipru.”, se mai spune în acest studiu.

Bulgarii trăiesc mult mai puțin decât majoritatea țărilor din Europa

Tot în acești ultimi trei ani, au mai apărut alte studii demografice, iar rezultatul acestora arată că bulgarii trăiesc mult mai puțin decât majoritatea țărilor din Europa. De asemenea în cadrul acestor studii menționate, apar și date concludente despre rata de viață din România.

Recentele studii, publicate de agenția europeană de știri Euronews, și realizate de Euostat, arată că în ultimii 20 de ani, cel puțin cinci state și-au îmbunătățit rata de viață, și vorbim aici despre țări ca Estonia, Irlanda, Luxemburg, Danemarca și Slovenia, care se află în top cinci. Pe de altă parte, la coada acestui clasament se situează Bulgaria, cu cea mai mică rată a vieții din toată Europa.

”În Bulgaria, pe de altă parte, oamenii mor mai tineri decât înainte; speranța de viață la naștere a fost cu 0,2 ani mai mică în 2021 decât în 2000. Această inversare nefericită este considerată a fi rezultatul unei serii de factori, printre care un sistem de asistență medicală în dificultate și rate de mortalitate prin accident vascular cerebral mai mari decât în majoritatea țărilor UE, potrivit Raportului privind sănătatea al Comisiei Europene.”, arată Eurostat în studiul publicat de agenția de știri Euronews.

România se află printre ultimele state europene

În același studiu statistic, din păcate, România se situează pe ultimele locuri, fiind devansată de Polonia, Cehia, Lituania și Ungaria, iar în partea de jos, sub noi se află Grecia, Slovacia și, așa cum menționam, Bulgaria.

România are o rată a vieții îmbunătățite cu doar 1,6 ani, datele fiind colectate în perioada 2000 – 2021, conform Eurostat. În ceea ce privesc datele referitoare la speranța de viață la vârsta de 65 de ani, studiul arată că România are doar 14,6 ani, iar Bulgaia, care se află pe ultimul loc, are doar 13,6 ani.

Franța și Spania au avut cea mai mare speranță de viață la 65 de ani în 2021, de 21,4 ani, iar în cazul femeilor, cea mai mare speranță de viață la 65 de ani a fost în Spania, de 23,5 ani.

Cea mai mică în Bulgaria, de 15,5 ani, în timp ce în cazul bărbaților, cea mai mare speranță de viață a fost în Suedia, cu 19,6 ani, iar cea mai mică în Bulgaria, cu 11,6 ani.