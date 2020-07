Bulgaria poate, România nu. Ce prețuri au vecinii în sezon estival

Diferențe enorme între prețurile bulgarilor și ale noastre. Câți bani scot din buzunare vecinii noștri pentru distracție în sezonul estival?

Hotelierii bulgari s-au adaptat condițiilor impuse de criza sanitară și fac oferte greu de refuzat pentru români. Lucian Badircea, director IRI Travel, a venit cu detalii despre excursiile avantajoase pe care le oferă bulgarii. Reducerile veciilor noștri au ajuns la 45% – 50% la hotelurile de 5 stele, care au prețuri asemănătoare cu cele de 3 stele. Asta arată cât de dornici sunt bulgarii să primească turiști în sezonul estival, mai ales că nu cu mult timp în urmă au reînceput să-și reia afacerile.

Poți să te bucuri cu întreaga familie de niște amintiri superbe pentru 500 de euro! De asemenea, nici ofertele de la 4 stele nu sunt de evitat, unde reducerile sunt de 30%. Și grecii pun la bătaie niște prețuri mai mult decât decente pentru cei care nu au pretenții să găsească studiouri în Thassos și cu 15 euro pe noapte de persoană.

„Toate discutiile despre carantina si izolare daca vii din Bulgaria, declaratii completate si timpi lungi de asteptare la vama sau ca nu te mai primesc bulgarii sunt false. Contrar acestei campanii de fake news care ruleaza de cateva saptamani pe toate canalele de media si social media menite sa-i sperie pe oameni, romanii se duc si incep sa mearga in numar si mai mare pe litoral in Bulgaria. Oamenii chiar merg in vacante si mai mult, chiar avem si rezervari noi. Bulgarii au venit cu oferte speciale absolut fabuloase, adica de 45-50% discount la hotelurile de 5 stele”

Lucian Badircea