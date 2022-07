Brigitte și Florin Pastramă vor să facă un pas uriaș după împăcarea lor: „I-am cerut Domnului să lucreze”

Brigitte și Florin Pastramă au revenit la sentimente mai bune și au decis să dea încă o șansă poveștii lor de dragoste. Cei doi parteneri s-au împăcat și par mai fericiți ca niciodată. Fanii cuplului au rămas surprinși atunci când fosta doamnă Năstase tuna și fulgera, susținând că nu mai există cale de întoarcere pentru relația lor. Ce au declarat cei doi soți, în exclusivitate pentru ego.ro.

După o căsnicie cu suișuri și coborâșuri, certuri și împăcări, Brigitte și Florin Pastramă au revenit la sentimente mai bune și au realizat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Iubirea a învins și de această dată, iar acum bruneta și soțul ei par mai uniți ca niciodată.

Brigitte a vorbit, într-un interviu exclusiv acordat celor de la ego.ro, despre decizia pe care a luat-o, de a se reconcilia cu Florin Pastramă.

Eu am crezut întru totul în Domnul Iisus că îmi va aduce soțul acasă cu o inimă curată și Domnul Iisus a lucrat, nu oamenii. Eu am stat, m-am rugat timp de 4 săptămâni cu lacrimi, cred că i-am spălat picioarele Domnului Iisus cum a spălat femeia care a turnat mirul de alabastru.

La petrecerea de aniversare a fiicei sale, Sara, care abia a împlinit 15 ani, Brigitte a povestit cum s-a produs despărțirea dintre ea și soțul ei, Florin Pastramă:

„Foarte mult a contat faptul că pe Florin l-au influențat oamenii. Foarte mult a contat că toți bărbații care erau, mai ales unii dintre ei chiar credincioși, îi spuneau că eu sunt un om foarte rău și că îl umilesc, că nu este bine să mai fie cu mine, că merită mai mult.

Foarte mulți oameni l-au influențat, pe mine nu m-a influențat nimeni, eu am stat doar pe genunchi. Eu știu ceea ce îmi doresc de la viața asta, eu știu cât de binecuvântată și de fericită am fost când Florin a fost lângă mine.

Domnul mi-a arătat că este bărbatul care este pentru mine, ceea ce am nevoie. Nu acum, mi-a arătat printr-o încercare pe care am avut-o mai demult și am înțeles lucrul acesta. Acum, puteam să merg oriunde, am slăbit 12 kilograme, am posibilitatea să mă duc în Franța, dar nu am vrut să merg.”, a completat vedeta pentru sursa citată.