Brigitte Pastramă s-a mutat la noua locuință din Dubai! Câți bani a scos din buzunar vedeta pentru marele său vis: “Am pus tot ce aveam!” EXCLUSIV

Dacă Brigitte Pastramă spera ca la începutul toamnei se va muta în noua locuință din Dubai, iată că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg! Vedeta și-a îndeplinit cel mai mare vis și s-a mutat deja în vila din Emirate. Fosta soție a lui Ilie Năstase a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și ne-a spus câte sacrificii a făcut pentru a se muta înainte de termen în casa mult visată.

Brigitte Pastramă și-a îndeplinit cel mai mare vis. Vedeta s-a mutat în urmă cu câteva zile în vila din Dubai, însă după mai multe sacrificii. Fosta soție a lui Ilie Năstase ne-a oferit toate detaliile într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri.

“Abia am primit casa, acum două săptămâni, după 7 luni de așteptare. Ne-am mutat deja. E mai bine să dormi în patul tău. Dormim acum în patul Sarei. Noi am contactat o firmă care să renoveze, dar nu sunt serioși. Sunt foarte mulți care construiesc, dar nu construiesc bine.

A fost foarte greu, am muncit zi și noapte. 50% din muncă am făcut-o eu cu Florin. Noi am pus ramele, am pus tapetul, am pus mocheta. Am plătit toate lucrurile astea, dar nu au venit și nu le-au pus. Așa sunt oamenii. Le-am făcut noi pe toate.

Acum zugrăvim. Au zugrăvit în părți… Au venit să monteze la bucătărie, mai sunt de făcut ultimele retușuri. Încă nu e gata, dar noi ne-am mutat, pentru că plăteam foarte mult, 3.000 de euro la apartamentul unde stăteam. Nu mai voiam să plătim și ne-am mutat aici.

Prima a fost gata camera Sarei. Încă nu era gata 100%, doar 90%. Baia Sarei a fost gata, apoi încet, încet au reușit să finalizeze și baia noastră. Nu este o baie mare, dar nu se pricepeau să pună bazine încorporate. Nu prea se pricep la lucrurile astea, dar în Europa sunt foarte simple”, a declarat Brigitte Pastramă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.