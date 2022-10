Brigitte Pastramă, pregătită să înfrunte facturile mari la curent electric și gaze. „Plătesc constant circa 10.000 de lei pe lună pentru afacerea mea” EXCLUSIV

Brigitte Pastramă susține că nu se teme niciun moment de viitoarele facturi la curent electric și gaze pe care va trebui să le achite o dată cu instalarea sezonului rece. Ea a dezvăluit pentru impact.ro că e obișnuită cu valori foarte mari ale acestui gen de facturi, atât la compania pe care o conduce, cât și pe adresa de acasă.

„Plătesc constant circa 100 de milioane de lei, la curent si gaze, pentru afacerea mea. Mai in fiecare lună! Asta în contul firmei mele! Și atunci, la sumele astea, de ce te mai poți teme?!”, declară Brigitte Pastramă pentru impact.ro.

Ea adaugă că nici sumele pe care le are de plătit acasă nu sunt foarte mici: „Și acasă, unde merg în proporție de peste 90% tot pe current, îmi vin facturi lunare în valoare de 20 sau 30 de milioane de lei. Iar daca uit să dau citirea contorului, atunci suma sigur îmi crește, îmi vin și peste 35 de milioane de lei”.

Brigitte Pastramă e de părere că are un contract foarte bun încheiat cu aceeași firmă furnizoare și pentru curentul electric, și pentru gazele naturale.

„Eu am un pachet negociat cu o firmă anume pe o perioada mai mare de timp, de care sunt mulțumită. În plus, în ultimele luni am preferat să-mi încarc tot de acasa și masina, un Porsche SUV hibrid.

Adică un alt consum de curent electric. Dar decât să dau 2 lei pe kilowatt nu știu de unde, mai bine îmi încarc mașina de acasă, că e mai ieftin, la 90 de bani.

Până acum trei luni aveam mașină pe motorină, dar am decis să fac și în acest caz o schimbare. Așa că la cât e prețul litrului de motorină în prezent…Și să nu uit, acasă am și jacuzzi încălzit tot pe bază de curent, deci se consumă binișor!”, mai spune Brigitte Sfăt.