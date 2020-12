Brigitte Pastramă e gravidă? Cine a dat-o de gol: ”Și bebelușul? Bebelușul care trebuie să vină?”

Despre Brigitte s-a scris că ar fi gravidă, în iulie 2019, la scurt timp după ce s-a căsătorit religios cu Florin Pastramă. Speculațiile au fost alimentate de faptul că cei doi soți au menționat, de nenumărate ori, că se grăbesc să devină părinți. „Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina”, declara bruneta în octombrie același an, într-un interviu pentru PRO TV. O lună mai târziu, ambii susțineau ferm că nu renunță la visul de a avea un copil împreună. Astăzi, zvonurile cum că vedeta ar purta un copil în pântece prind din nou contur, din cauza unei dezvăluiri făcute de soțul ei.

Brigitte Pastramă, dată de gol de soț. „Bebelușul care trebuie să vină?”

„Am fost gravidă, dar, la două săptămâni, trei, am pierdut sarcina. Am avut o sarcină asistată (n.r. ART -tehnică folosită pentru a ajuta pacienții cu probleme de fertilitate în obținerea unei sarcini) și am făcut un tratament hormonal, unde m-am îngrășat 10 kilograme, dar nu cred că a fost cel mai reușit implant, pentru că am pierdut sarcina. De asta noi nu am mai plecat în luna de miere după nuntă, a trebuit să mă refac fizic.

Nu am abandonat planul de a deveni părinți. Nu mai vrem, însă, să facem însămânțare. Ne-am și grăbit. Am făcut procedura a doua zi după nuntă. S-a grăbit el foarte tare. Așa s-a nimerit atunci, că numai într-o anumită zi se poate face conform calendarului femeii. Așa a căzut. Acum, suntem ok și muncim foarte mult”, spunea Brigitte Pastramă, într-un interviu pentru emisiunea ”La Măruță”, de la PRO TV.

După acest episod, soții Pastramă au declarat că vor „mai munci în acest sens”, doar că vor lasă „totul în voia lui Dumnezeu”. Însă, din octombrie 2019, când Brigitte a vorbit despre faptul că a pierdut o sarcină, nu s-a mai auzit nicio veste în ceea ce privește acest subiect. Recent, însă, fie în glumă, fie cu sinceritate, Florin Pastramă a amintit, în cadrul show-ului pe care cuplul în are la Antena Stars, despre copil.

„Desenează bebelușul”

Pe de altă parte, în casa lor nu este liniște, ba chiar cei doi s-au despărțit recent. În presa tabloidă se scrie că motivul ar fi constat într-o plângere depusă de Brigitte la Poliție pe numele cumnatului ei, Relu Pastramă, și a iubitei acestuia.