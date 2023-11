BREAKING NEWS! FCSB – Nordsjaelland se joacă în Ghencea, Gigi Becali a făcut anunțul, după ce amenințase că dă în judecată CSA Steaua

Gigi Becali a făcut un anunț de ultimă oră, în exclusivitate pentru playsport.ro. Meciul FCSB – Nordsjaelland, programat joi, 10.08.2023, în turul trei preliminar din UEFA Conference League, se va juca pe stadionul din Ghencea. Omul de afaceri i-a convins pe conducătorii clubului CSA Steaua să fie de acord cu un nou contract de închiriere. A fost o nouă zi nebună și s-a ajuns, surprinzător, la un acord, după ce în urmă cu doar o oră, omul de afaceri amenința că se va adresa tribunalului.

Gigi Becali a ieșit din nou victorios și FCSB nu va juca meciul Nordsjaelland pe stadionul Arcul de Trimuf, ci în Ghencea. Omul de afaceri a anunțat că s-a semnat contractul de închiriere și că s-a transmis deja la UEFA pe ce stadion se va juca acest duel din turul trei preliminar din UEFA Conference League.

Contractul părea la un moment dat compromis, după ce oficialii de la CSA Steaua i-au acuzat pe cei de la FCSB că nu au respectat contractul de la partida cu CFR Cluj, după ce doi jucători, Adrian Șut și Andrea Compagno, au spus la interviuri că au jucat pentru „Steaua”. Ori această referire era complet interzisă potrivit unei clauze speciale din contract.

Practic ziua de astăzi a fost din nou tensionată. Comisia care a inspectat stadionul a ajuns la concluzia că la stadion au fost înregistrate pagube minore, după meciul FCSB – CFR Cluj, dar cei de la CSA Steaua nu au vrut să accepte ca această arenă să găzduiască și partida din Europa.

Oficialii clubului armatei au explicat că cei doi jucători au încălcat clauza din contract. Gigi Becali a fost la negocierile de astăzi împreună cu președintele Valeriu Argăseală și la un moment dat s-a enervat și a amenințat că va apela la o măsură extremă.

„Nu vor, că cică de ce au zis Șut și Compagno că Steaua, că de ce au pronunțat Steaua și că de ce suporterii au zis la interviu că «am venit la noi acasă». Băi, nu mai știu! E prea mare nebunie în țara asta ca să mai pot să știu despre ce e vorba. Tot ce am primit, am informat și noi la ministru, la guvern. Tot ce am primit, am trimis.

Și, în plus, îi dăm în judecată ca să-i oblige, prin ordonanță prezidențială, să semneze contractul. Asta se judecă într-o zi. Aici e democrație, ce spune unul și altul… nu contează, nu i-am afectat cu nimic, nu le-am adus niciun prejudiciu”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru playsport.ro.