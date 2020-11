Brânza ”pule” face ravagii în lume. Ce ingredient uluitor o face delicioasă și extrem de scumpă

Brânza „pule” face senzația peste tot în lume, în orice platouri s-ar afla și cu orice ar fi combinată. Din ce e făcută și care este lucrul care o face atât de specială, dar și scumpă? Iată un top cu alte delicatese extrem de costisitoare!

Brânza „pule”, în topul celor mai scumpe alimente din lume

Brânza „pule” e produsă în Zasavica, una din cele mai cunoscute rezervații naturale de brânză din Serbia. Aceasta este făcută din lapte de măgar și este una din cele mai scumpe brânzeturi, un kilogram din ea costă 800 de lire sterline. Specialiștii spun că pentru doar un kilogram de brânză e nevoie de 25 de litri de lapte proaspăt de măgar, înțelegându-se astfel prețul. În rezervația Zasavica poate fi cumpărat lapte de măgat îmbuteliat. Istoricii spuneau că el făcea parte din tabieturile de frumusețe ale Cleopatrei. BBC a realizat recent un top al celor mai scumpe alimente din lume, iar în el se afla și brânza din lapte de măgar. În listă se mai regăsesc și:

Șofranul – Între 100 şi 400 de dolari per 100 de grame

Caviarul Almas – Este ambalat în cutii de aur de 24 de karate, iar un kilogram se vinde cu 25.000-34.500 de dolari.

Trufe albe – Regina trufelor este cea mai scumpă din cele 150 de specii de ciuperci și costă 2.100/kilogram

Șunca uscată iberică – Se vinde cu aproape 400 dolari/kilogram

Brânza Pule – Peste 1.000 de euro pentru un kilogram de brânză produs de măgărițe crescute într-o rezervație specială din Serbia.

Cafea Kopi Luwak – Un kilogram costă 700 de dolari

Foie gras – Pateul scump făcut din ficat gras e o delicatesă franțuzească.

Cele mai bune tipuri de brânză din lume

TÊTE DE MOINE

PULE

MASCARPONE

ROQUEFORT

CHEDDAR

PARMEZAN

MOZZARELLA

CAMEMBERT

GORGONZOLA

CAMBOZOLA

DORBLU

„Drum minunat din Romania in Serbia. Dar gol. N-am vazut niciun suflet, nicio masina, nici macar o vaca pe marginea drumului. Poti sa tragi usor filme post-apocaliptice in zona asta. Oameni, zero, tuneluri prin munte, o gramada. Imi pare rau ca nu le-am numarat. Sa nu uit sa caut pe Wikipedia, poate scrie acolo cifra exacta. In mod normal m-as fi dus direct la Sremska Mitrovica, unul dintre cele mai vechi orase din Europa. Si nu sa vad unul din nenumaratele situri romane din imprejurimi (se pare ca le-a placut romanilor si aici cand au ajuns, dar nu chitaie nimeni despre asta ca la noi), ci sa cumpar branza de 10.000 de euro”, arată fanbrânză.ro