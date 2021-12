Bradul din doze de vaccin de la Palatul Copiilor a atras o amendă de 90.000 de lei. Ce pericol a fost descoperit

Uneori mintea noastră merge prea departe, când vine vorba de lucrurile inedite, sau ieșite din comun. În cazul de față cei care au decis să facă Bradul de Crăciun din mai multe doze folosite de vaccin chiar au mers prea departe cu ideea de inedit. Decizia i-a costat scump, fiind amendați cu nu mai puțin de 90.000 de lei. Și totul s-a întâmplat într-o instituție a statului, mai exact la Palatul Copiilor din București.

Palatul Copiilor din București face parte din centrele mari de vaccinare din Capitală. Și cum se apropie Crăciunul, cei de aici s-au gândit că ar fi o idee inedită să facă Bradul de Crăciun.

Până aici nimic deosebit, cine ar avea ceva de comentat când vine vorba de un brad? Numai că, personalul centrului de vaccinare COVID-19 a construit un brad de Crăciun înalt de trei metri din recipientele goale de vaccin.

Bradul și cutiile de cadouri sunt iluminate de LED-uri colorate. Unele dintre acestea sunt plasate în interiorul celor 19.000 de recipiente goale de vaccin folosite.

Ideea de a construi Bradul de Crăciunn în centrul de vaccinare, unde au fost vaccinate până acum 200.000 de persoane, a apărut la deschiderea acestuia, în martie 2021.

Personalul a colectat containerele și a început să construiască bradul la începutul lunii noiembrie. Construcția s-a făcut în afara orelor de lucru. Radu Cristian spune că au stat uneori până la ora 2 dimineața pentru a-l finaliza.

„Bradul de Crăciun pe care îl avem aici este făcut preponderent din recipiente Pfizer pe care le colectăm de la 1 martie 2021. Sunt de la persoanele care s-au vaccinat în centrul nostru. Aproximativ 19.000 de recipiente au fost folosite pentru a-l face.

Nivelul inferior este realizat cu recipiente Moderna. Cadourile sunt realizate cu vaccinuri Johnson and Johnson.”, a declarat luni, pentru The Associated Press, doctorul Radu Cristian, coordonatorul centrului de vaccinare.