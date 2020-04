BOR, prima reacție după ce Klaus Iohannis a criticat decizia lui Vela. “Ideologii anticreștini”

Prin ultima Ordonanță Militară, Ministerul Afacerilor Interne şi Patriarhia au semnat un acord privind acţiunile cu ocazia Paştelui, iar racțiile au apărut imediat, inclusiv din partea Președintelui Klaus Iohannis dar și din partea liderilor din partidele din opoziție.

Președintele României a anunțat că nu este de acord cu decizia ministrului Vela, de altfel, Klaus Iohannis a precizat că le va solicita lui Marcel Vela și Ludovic Orban să revină asupra acordului MAI-BOR. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a anunțat că BOR nu ia deciziile, ci doar le respectă.

În același comunicat oficial B.O.R. reclamă reacțiile oficialilor și a liderilor din opoziția politică pe tema noii decizii semnate de Ludoic Orban și Marcel Vela, acuzând de ideologii anticreștine și intenții de a instiga la haos și dezorganizare.

În același context Marcel Vela s-a simțit obligat să vină cu argumente asupra deciziei luate, în încercarea de a elimina orice suspiciune dar și pentru a demonta acuzațiile de lipsă de profesionalism în luarea unor astfel de decizii.

”Măsurile au fost luate la solicitarea Bisericii pentru că au vrut sa fie ajutați. Pentru sâmbătă sunt suficient de multi cetățeni implicati în alte partide politice care vor să facă diversiuni, gen 10 august, și să stârnească credincioșii să asalteze bisericile.

Ce pot eu sa fac este să dau un ordin prin care să se stipuleze ce au de făcut ofițerii pentru a ajuta bserica. Dacă nu am fi luat această decizie și lumea s-ar fi dus într-un mod spontan și fără control, în număr mare la o biserică, atuci am fi putut spune c am fi avut o creștere mult mai mare a posibilelor infecții.”, a justificat la Digi24 ministrul Vela.