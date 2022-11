Bomba serii vine de la Victor Ponta: Nu sunt bani de pensii. Ce vor să facă, de fapt, parlamentarii

Majorarea pensiilor românilor a devenit, din nou, subiect dezbătut intens în spațiul public. O declarație șocantă a fost făcută de nimeni altul decât fostul premier al țării. Victor Ponta susține că nu sunt bani de pensii. Ce ar vrea să facă, de fapt, parlamentarii.

Victor Ponta intervine în dezbaterea legată de majorarea pensiilor. Fostul lider PSD este de acord cu propunerea lui Marcel Ciolacu de a crește diferenția pensiile românilor, în funcție de venituri.

Cu toate astea, fostul premier atrage atenția că toate aceste măriri vor deveni, la un moment dat, nesustenabile, dacă țara noastră nu va începe să producă și nu va mai funcționa doar din împrumuturi.

„Se intampla urmatorul lucru, dincolo de intepaturi: eu sunt si eu social democrat, dar de la scoala lui Blair. Intai trebuie sa mearga economia foarte bine, dupa care avem de unde sa marim pensiile, sa dam salarii la profesori etc. Daca vrei sa faci cheltuieli sociale, acum Romania treieste din imprumuturi si sunt mai scumpe ca niciodata, aproape 10% dobanda.

Deci cred ca domnul Ciolacu are dreptate, dar in acelasi timp, si aici e responsabilitatea tuturor, economia romaneasca in ultimii 3-4 ani a mers din ce in ce mai prost.

Acum toata lumea vrea sa se angajeze la stat si singurul care mai angajeaza e statul.

Cand nu primesti investitii, ai lasat pretul la energie sa creasca, nu o sa poti sa tii mult. Acum au puterea absoluta, UE este de acord, au presedintele, pot sa faca ce au spus, sa dea mai mult celor cu pensii mici si poate chiar deloc celor cu pensii mari”, a spus Victor Ponta, la România TV.