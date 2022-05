Bombă în televiziune! Vedeta părăsește postul unde a lucrat timp de 7 ani. Nu s-a sfiit să recunoască motivul real

Un cunoscut prezentator TV din cadrul postului de televiziune B1 TV a părăsit platourile de filmare. Timp de șapte ani a strâns fanii unei emisiuni celebre în fața ecranelor. Despre cine este vorba?

Dosarul de Politician, emisiune renumită difuzată pe B1 TV, va trebui să caute un alt realizator, deoarece Silviu Mănăstire a decis sa părăsească platourile de filmare. Jurnalistul și-a anunțat plecarea după șapte ani în care a prezentat emisiunea.

Silviu Mănăstire a recunoscut că a luat această decizie din cauza rutinei, care uneori este bună, însă de cele mai multe ori nu, a precizat jurnalistul.

„Nu exista nicio teorie a conspiraţiei in ceea ce priveşte plecarea mea, deci trebuie sa ii dezamăgesc pe iubitorii de bârfe. Nu ma consider vedeta media şi aşa cum se întâmpla in viaţa fiecăruia dintre noi, din când in când, joburile se schimba, proiectele se schimba. (…)

De ce am plecat? Pentru ca tot aşa cum se întâmpla in viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, la un moment dat, te saturi de oameni, de locuri, alţii la rândul lor se satura poate de tine. Se numeşte rutina. Uneori e buna, de cele mai multe ori nu”, a anunţat Silviu Mănăstire într-o postare pe Facebook.