Bodyguardul Dianei Șoșoacă e un infractor? Ce ilegalități a comis interlopul din Straja VIDEO

În urmă cu două zile, Diana Șoșoacă și-a făcut apariția pe Valea Jiului, acolo unde minerii protestează de la începutul lunii februarie, refuzând să iasă din subteran până ce autoritățile nu le vor asculta nemulțumirile. „Uitați-vă în ce hal i-au adus pe oameni”, a spus fosta senatoare AUR imediat după ce a ajuns la mină. La câteva secunde distanță a luat în brațe o femeie care plângea, pentru a o alina, un gest iarăși controversat, fiind neconform în vremuri de pandemie. Peste toate se adaugă descoperirea făcută de Ziariștii.ro, care susțin că bodyguardul avocatei de la Lupeni a fost Sorin Paleșică, un interlop care în 2016 a bătut-o cu bestialitate pe Miruna Inel, salvamontistă în stațiunea Straja.

Diana Șoșoacă s-a dus sâmbătă la Lupeni, în Valea Jiului, unde ortacii protestează fiindcă nu și-au primit drepturile salariale. Ea s-a afișat alături de Sorin Paleșică, cel care în 2016 a bătut o salvamontistă din Straja. „Foarte rău îmi pare, nu?”, declara bărbatul în fața jurnaliștilor.

„Respectăm legea”, a strigat el către camerele de filmat în timp ce era dus încătușat de oamenii legii către Poliție. Acesta a avut nevoie de doar 10 secunde pentru a o lăsa inconștientă pe Miruna. Un dos de palmă și un croșeu de stânga au pus-o la pământ.

„Nu am intrat cu scopul de a bate pe cineva, de a lovi pe cineva. Nu am intrat cu scopul de a lovi fata aia. Se vede foarte clar. Nu am avut nimic personal și niciodată nu am avut nimic cu personalul de acolo”, a completat Paleșică.