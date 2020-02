Boala de care suferă soția lui Răzvan Fodor de la Asia Express. ”Ajung la situații penibile!”

Soția lui Răzvan Fodor a fost prezentatoare de televiziune, dar și concurentă la Asia Express. Aceasta a întâmpinat o serie de probleme de sănătate încă din timpul sarcinii.

Boala de care suferă soția lui Răzvan Fodor de la Asia Express

Răzvan Fodor este un bărbat împlinit, atât personal, cât și profesional. Fost prezentator de televiziune, acesta are mari șanse să prindă un nou proiect. Are, de asemenea, o soție și o fetiță frumoase. Până aici, toate bune și frumoase, însă există și lucruri grele în familia lui Răzvan Fodor, actualmente concurent la Asia Express, atunci când vine vorba de soția lui, Irina. Femeia a lucrat vreme de 30 de ani în televiziune, însă de nouă ani, aceasta trece prin clipe grele, și anume, are pierderi de memorie.

Aceste dezvăluiri au fost făcute chiar de către Irina, pe blogul personal, acolo unde a scris că a început să uite lucruri.

”De ceva timp am început să uit lucruri. Dar bine de tot, nu aşa. Adică rău. Uit aşa de rău, că îmi e, într-o zi, să nu uit naiba care îmi e casa, şi să intru în a vreunui vecin. Cred că pierderile de memorie au început odată cu sarcina şi de atunci nu am recuperat ce am pierdut. După nouă luni, când îşi face bebe bagajul, pune şi vreo câţiva neuroni de pe la noi, să fie. Cine ştie, dacă i-or trebui cândva?“, a scris soţia lui Răzvan Fodor.

Are probleme de memorie

Aceasta continuă șirul dezvăluirilor și spune că are momente când uită numele persoanelor sau ce trebuie să facă dacă se duce din bucătărie în dormitor.

”Câteodată, cobor din dormitor în bucătărie cu gândul să fac ceva anume şi ajung în încăpere cu privirea pierdută. Fodor mă ghiceşte de la o poştă şi mă întreabă: ”Ce, ai uitat pentru ce ai venit, este? ”. Eu nu-s tâmpită să recunosc, iau în mână primul obiect care îmi sare în ochi şi spun prima frază care îmi vine în minte: ”Am venit să-mi fac un ceai!”. El se uită la mine şi mai ciudat şi zice: ”Aaa, cu mixerul îţi faci tu ceai?!?”.

Irina Fodor face însă haz de necaz, explicând totul într-o notă amuzantă:

”Nu mai spun de situaţiile penibile când vin oameni către mine zâmbind şi gata să mă îmbrăţişeze, iar creierul meu scotoceşte disperat în sertare după nume şi informaţii, dar nu reuşeşte decât să mă lase cu ochii goi, cu o mare varză în cap şi într-o situaţie în care, indiscutabil, ajung să mă fac de tot râsul“, a completat Irina pe blogul personal !