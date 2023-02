Boala de care suferă Joe Biden, de fapt. Diagnosticul primit de președintele SUA din partea medicilor

Anul viitor vor avea loc noile alegeri prezidențiale în Statele Unite ale Americii, iar actualul președinte, Joe Biden, și-a anunțat intenția de a candida pentru un al doilea mandat. Așa cum este practica la Casa Albă, președintele a fost supus zilele acestea unui riguros examen medical, având în vedere vârsta acestuia, iar medicul personal a declarat în conferința de presă că președintele Joe Biden rămâne apt pentru a-și îndeplini atribuțiile de președinte.

Medicul personal dezvăluie care este boala de care suferă Joe Biden

Potrivit unei note medicale publicate de Casa Albă după un examen fizic de rutină efectuat joi, președintele Joe Biden poate candida la un al doilea mandat la alegerile de anul viitor, deși există contestatari în rândul partidului care l-a susținut pentru primul mandat, dar și în cadrul opoziției, aceștia declarând că „nu este nevoie să ai 80 de ani pentru a ajunge la Casa Albă!”.

Cu toate astea, Kevin O’Connor, medicul personal, avorbit despre boala de care suferă Joe Biden, dar și că își poate exercita un al doilea mandat fără probleme. O’Connor a precizat că evaluarea sa s-a bazat pe o „revizuire cuprinzătoare” a istoricului medical al lui Biden și pe o examinare fizică detaliată care a inclus consultații de specialitate la Centrul medical militar național Walter Reed din Bethesda, Maryland.

După un consult dermatologic, o mică leziune de pe pieptul lui Biden a fost îndepărtată și trimisă pentru biopsie, a mai spus Kevin O’Connor, iar precedenta examinare medicală a președintelui Joe Biden a avut loc în noiembrie 2021, când medicul pesonal de mai bine de 10 ani a mai spus că acesta era „apt pentru serviciu” și că își putea îndeplini responsabilitățile fără nicio scutire sau acomodare.

Raportul arată care este diagnosticul primit de președintele SUA din partea medicilor

La acel moment, O’Connor a observat pentru prima dată că Biden, pe atunci în vârstă de 78 de ani, avea un mers greoi în urma unei fracturi la picior. În nota de joi, O’Connor a spus că mersul lui Biden „rămâne rigid, dar nu s-a înrăutățit”.

Cea mai recentă evaluare medicală a mai spus că Biden nu are simptome reziduale de când a contractat Covid în iulie. Biden continuă să ia medicamente și este asimptomatic pentru o aritmie cardiacă cunoscută sub numele de fibrilație atrială, a spus O’Connor. În plus, el ia medicamente pentru colesterol, care rămâne remarcabil de scăzut, se arată în nota de serviciu, preluată de CNN.

Biden suferă, de asemenea, de reflux acid, motiv pentru care poate fi auzit uneori cum își drege gâtul, se mai arată în raportul emis joi de Casa Albă, iar examenul nu a inclus teste cognitive. În cadrul unei evaluări neurologice, Biden nu a prezentat semne de probleme, se arată în nota de serviciu.

Ceea ce mai trebuie menționat este că președinții nu au nicio obligație legală de a publica informații despre starea lor de sănătate și pot alege ce detalii sunt făcute publice. Rapoartele medicului de la Casa Albă din ultimele decenii au descris în mod constant deținătorul funcției ca fiind apt să își exercite funcția.

Documentul conținea o relatare detaliată a examenului fizic, inclusiv înălțimea sa de 1,80 metri; greutatea de 178 de kilograme, cu șase kilograme mai puțin față de ultimul examen fizic; și tensiunea arterială de 128/77. Joe Biden nu a băut și nu a consumat tutun, se arată în document și, la fel ca și în cazul examenului său fizic anterior din 2021, Casa Albă nu a precizat dacă Biden a fost supus unor teste cognitive, pe care unii medici le recomandă pentru adulții în vârstă.

Biden, care ar împlini 86 de ani la sfârșitul unui potențial al doilea mandat, s-a confruntat cu întrebări constante privind vârsta și sănătatea sa din partea criticilor conservatori. Chiar și mulți democrați spun în sondaje că sunt îngrijorați de vârsta sa, deși Joe Biden a încercat să respingă aceste îndoieli subliniind palmaresul și rezistența sa.