Boala cu care s-a luptat Delia Budeanu: “Un război infernal. Nu am zis nimănui”

Crainica Delia Budeanu s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, iar cei care au cunoscut-o sau admirat-o îi plâng dispariția. Puțini știu însă cu ce boală s-a confruntat fosta prezentatoare de televiziune, în urmă cu mai mulți ani. A povestit prin ce a trecut când a început tratamentul.

În urmă cu mai bine de 30 de ani, Delia Budeanu a primit o veste proastă din partea medicilor. În anul 1993, celebra crainică de la TVR a fost diagnosticată cu cancer și a ales să lupte cu boala în tăcere, fără să spună nimănui. La începutul anilor 2000, dezvăluia că a reușit să se vindece.

”Am avut un război infernal pe care l-am trecut alături de Radu, soțul meu. Am avut un cancer infernal. Știți cum am trecut de acest cancer? Neluând în seamă diagnosticul. N-am crezut că este un diagnostic corect și m-am dus la un mare medic după ce profesorul Tașcu m-a diagnosticat. Am fost și operată. Diagnosticul era ceva de genul neoplasm nu știu cum la intestinul subțire.

M-au pus să fac chimioterapie. Dar eu nu am luat în serios. N-am dat doi bani. Am zis că toată lumea se înșală. Am zis că nu pot să am cancer. Știu că este incredibil, dar mi-a ieșit. La prima doză de chimioterapie mi-a fost foarte rău. Mi-a fost atât de rău încât am decis să scot două ingrediente și să las doar o componentă. Aceasta din urmă avea calciu. Fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una o făceam. Nu am zis nimănui, că nu mi s-ar fi permis. Medicul n-a știut. Asistenta nu și-a dat seama ce fac” povestea Delia Budeanu, în emisiunea ”Profesioniștii” realizată de Eugenia Vodă.