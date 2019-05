Vești proaste de la BNR: inflația va urca accelerat. Cu cât vor crește prețurile anul acesta

Banca Naționala a României estimează că rata inflației va crește accelerat anul acesta. Noua prognoză este mult mai pesimistă decât cele anterioare, iar veștile sunt extrem de proaste: asta înseamnă că 2019 aduce scumpiri pe linie.

Prețurile vor crește semnificativ anul acesta, este avertismentul dat de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. BNR estimează că rata inflației se va duce, la sfârșitul anului, la 4,2%. E o revizuire în creștere, în condițiile în care, anterior, Banca Națională estima că România va încheia anul cu o inflație de 3%.

Nici băncile nu estimau depășirea pragului de 4 procente. Românii trebuie să se aștepte, așadar, la un val de scumpiri.

Explicația BNR pentru creșterea semnificativă a prețurilor

Potrivit noilor estimări de la BNR, rata inflaţiei va ajunge la sfârşitul anului la 4,2%, o revizuire în creștere de la 3%. Banca Centrală invocă, printre principalele cauze, stimularea cererii interne peste potențialul economiei, dar și creșterea prețului petrolului la nivel internațional.

Sunt factori care pun presiune pe evoluția prețurilor de consum. Semnele au apărut încă de la începutul anului. În februarie, BNR crescuse deja prognoza de inflație de la 2,9% la 3%. În luna aprilie, inflația s-a dus la 4,1%.

INS arăta că numai cartofii s-au scumpit, de la începutul anului, cu peste 32%.

„Inflaţia pe segmentul legumelor în România este printre cele mai mari, alături de ceea ce s-a întâmplat în Ungaria. Am observat faptul că în primele două luni ale acestui an, pentru care avem date statistice, importurile de legume ale României au fost mai mari decât în lunile corespunzătoare din anul precendent. Observaţi o majorare a preţurilor la carburanţi. Prognoza noastră nu este aici extrem de favorabilă, sunt doi ani electorali. Nu asistăm la o evoluţie, o creştere foarte mare a excesului de cerere, dar totuşi diminuarea nu apare, cel puţin din calculele noastre. Costurile unitare cu forţa de muncă împing preţurile în sus, iar, pe de altă parte, pericolul pierderii de competitivitate, produsele noastre devin mai scumpe, avem o creştere economică bazată în mare măsură pe consum. Mesajul nostru rămâne acelaşi: mai mult la investiţii, ceva mai puţin la consum, mai ales către investiţii publice”

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

Stimularea cererii la care se referă guvernatorul BNR e un mod mai voalat de a spune că majorările salariale, în special cele din sistemul bugetar, împing prețurile în sus. Cu alte cuvinte, oamenii au primit salarii mai mari fără ca economia să permită acest lucru, iar banii aceia trebuie cheltuiți.

„Avem o stimulare a cererii peste ce poate economia să ducă. Apoi, avem factori externi, pe care nu putem să-i controlăm, precum creşterea preţului petrolului la nivel internaţional”

Mugur Isăresescu, guvernatorul BNR

Guvernatorul a avertizat că deciziile de politică monetară pot ajuta doar parțial. În lipsa unor politici fiscale bine gândite, nu prea se poate face nimic. La precedenta ședință a BNR, reprezentanții Băncii Centrale au decis să nu crească dobânda-cheie deocamdată.

„S-a creat iluzia că politica monetară le rezolvă pe toate. Nu, politica monetară poate să câştige timp, să ofere stabilitate financiară. Reformele structurale se fac mult mai greu în condiţii de instabilitate financiară. Ţinem lucrurile sub control, nu omorâm creşterea economică, dar cam atât. Mai câştigăm timp, reformele structurale nu se fac peste noapte”

Mugur Isăresescu, guvernatorul BNR

Anunțul BNR, ironizat de Liviu Dragnea

Aflat într-o vizită electorală în județul Argeș, Liviu Dragnea a fost rugat să comenteze anunțul Băncii Naționale. Liderul PSD a susținut că nu vrea să comenteze previziuni.

În opinia sa, românii o duc…mai bine.

„Nu comentez că eu nu sunt comentatorul BNR, ştiu că BNR are nişte comentatori foarte buni şi foarte isteţi. În general nu vreau să comentez previziunile niciunei instituţii. S-a dovedit până acum din fericire pentru români că ceea ce am prognozat noi în programul de Guvernare s-a dovedit în realitate. Ceea ce spuneau ei, Uniunea Europeană sau Comisia Europeană, spunea că o să avem o creştere economică de 3,3%. Uite că avuserăm 5,1%. Alte agenţii de rating 3,8%, 3,5%, 3,9% şi asta an de an. Consiliul fiscal a spus 4%. În fiecare an ni se spunea „o să fie foarte rău”. Realitatea programului nostru de guvernare arată că românii o duc mai bine şi creşterea economică e mai mare, deci nu vreau să comentez previziunile nimănui”

Liviu Dragnea, președintele PSD

Liviu Dragnea a vorbit apoi despre dobânzi mai mici la credite. Economiștii atrag atenția, însă, că este ilogic ce spune liderul PSD: nu poți să ții dobânzile jos atunci când rata inflației urcă accelerat.