Black Friday la materiale de construcții: pregătește-ți coșul de cumpărături (P)

Black Friday nu mai înseamnă de mult doar televizoare și telefoane la reducere. Dacă desfășori un proiect de construcție, renovezi, îți modernizezi locuința sau pur și simplu vrei să-ți completezi stocul de unelte, perioada reducerilor este momentul ideal pentru a investi în produse de calitate la prețuri mai mici.

Black Friday-ul pentru materialele de construcții înseamnă o bună ocazie de a-ți planifica inteligent achizițiile și de a obține produse premium la costuri reduse. De la ciment, glet și vopsea, până la scule electrice, echipamente de protecție sau sisteme de izolație, ofertele acoperă o gamă largă de nevoi, atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionații de bricolaj.

Cum te pregătești pentru Black Friday la materiale de construcții?

Ca să profiți cu adevărat de reducerile la materiale de construcții de black friday, e important să te pregătești din timp. Această perioadă a anului înseamnă atât prețuri mici, dar și competiție mare pentru cele mai bune oferte. Iată recomandările noastre pentru a încheia cu succes o sesiune de cumpărături de Black Friday la materialele de construcții.

Identifică materialele necesare pentru proiectele curente și viitoare – stabilește ce lucrări ai în plan – izolare, zidărie, amenajări exterioare sau utilarea atelierului – și notează materialele de care ai nevoie acum, dar și pe cele pentru proiectele viitoare. Apoi, gândește-te la produsele esențiale, fără de care nu poți continua lucrările și la cele opționale, pe care le vei cumpăra doar dacă vei găsi oferte bune. Astfel îți folosești eficient bugetul și elimini tentațiile.

– de Black Friday stocurile se epuizează repede, așadar, este bine să afli din timp de reduceri. De exemplu, MatHaus oferă persoanelor abonate la newsletter, un e-mail înainte de startul campaniei, prin care anunță o selecție cu cele mai bune oferte de Black Friday la materiale pentru construcții, renovări, reparații sau amenajări. Alege și adaugă produsele preferate în lista de favorite sau direct în coș – dacă ești deja client al magazinului de construcții, deci ai mai comandat online, atunci loghează-te pe site. Dacă nu ai cont, creează-ți unul. În felul acesta vei putea salva în secțiunea „Favorite” toate produsele care ți-au atras atenția și pe care le ai în vedere pentru a le cumpăra. De Black Friday viteza contează, așadar este bine să ai produsele dorite la „Favorite” sau chiar direct în coșul de cumpărături, ca să le comanzi imediat ce încep reducerile.

– stabilește din timp suma maximă pe care ești dispus s-o investești în perioada reducerilor. Un buget clar te ajută să rămâi concentrat pe nevoile reale și să eviți cumpărăturile impulsive. Împarte bugetul pe categorii — materiale de bază, unelte, accesorii sau finisaje — și prioritizează produsele de care ai mare nevoie. Respectarea bugetului nu înseamnă să nu profiți de oferte, ci să decizi cu atenție în ce merită să investești și ce poate aștepta. Compară produsele dincolo de preț – nu te limita la preț atunci când alegi materiale de construcții. Analizează atent compoziția, caracteristicile, domeniul de utilizare și cerințele de siguranță. Diferențele de calitate uneori sunt majore, chiar dacă prețul este apropiat. De exemplu, două tipuri de vopsea lavabilă pot avea prețuri apropiate, dar una să ofere o acoperire mai bună și rezistență sporită la umezeală. La adezivi, un produs ușor mai scump poate oferi o aderență mai mare și o durată de viață mai lungă.

Avantajele cumpărăturilor de Black Friday pentru materialele de construcții

Economii semnificative la produse de calitate – reducerile din această perioadă ajung până la 50% sau chiar mai mult, ceea ce îți permite să investești în materiale premium la prețuri mult mai accesibile.

– achiziționezi din timp materiale pentru proiecte viitoare și astfel beneficiezi de prețuri avantajoase la produsele care te interesează. Investiție inteligentă pe termen lung – a alege materiale de calitate la preț redus, înseamnă să eviți cheltuieli viitoare cu reparațiile, întreținerea sau înlocuirea acestora.

A început numărătoarea inversă de Black Friday. Iată ce ai de făcut!

Verifică ora de start – află când începe campania și conectează-te pe site din timp.

– asigură-te că adresa de livrare este actualizată. Poate la ultima comandă ai ales livrarea direct pe șantier, iar acum vrei ca produsele să ajungă acasă. Fii rapid, dar atent – verifică sumarul comenzii și metodele de plată, apoi plasează comanda.

Black Friday nu înseamnă doar cumpărături rapide, ci ai șansa de a face investiții chibzuite pentru proiectele tale. Planifică, compară, urmărește reducerile și acționează la momentul potrivit. Fie că ai un proiect de construcție în desfășurare sau îți redecorezi casa, campania de Black Friday la materiale de construcții este ocazia ideală să obții mai mult, cheltuind mai puțin.