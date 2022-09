Billel Omrani, ironizat după transferul la echipa lui Gigi Becali. „Wesley este mai slab decât el”. Ce a spus internaționalul algerian în primul interviu în tricoul FCSB – VIDEO

Billel Omrani a semnat contractul cu FCSB și a fost prezentat oficial la noua echipă. În primul interviu a promis că în zece zile este gata să intre pe teren. Gigi Becali a dezvăluit că are atacantul are opt kilograme în plus, iar Adrian Porumboiu i-a transmis că este „mai pufos” decât Wesley, brazilianul care s-a lăsat de fotbal acum aproape șapte ani.

Billel Omrani, ironizat de Adrian Porumboiu

Billel Omrani a ajuns în sfârșit la FCSB! Gigi Becali „aleargă” după el de aproape patru ani și a reușit să-l aducă într-un moment delicat. Internaționalul algerian este „liber de contract” și sunt numeroase semne de întrebare de ce, după ce a pleacat de la CFR Cluj, nu și-a găsit echipă. Ultima oară a jucat în luna iunie într-un amical în care Algeria a înfruntat Iran. A fost primul lui meci la echipa națională.

Gigi Becali a recunoscut că Omrani nu este deloc pregătit și a spus că are șapte sau opt kilograme în plus. Adrian Porumboiu l-a ironizat și a spus că „mai greu” decât Wesley, un brazilian care a avut tot timpul probleme cu greutatea și care s-a lăsat de fotbal în anul 2015.

„Eu m-am întâlnit cu Wesley acum câteva luni, arăta mai slab decât cum arată Omrani acum. Stați puțin, Wesley era fotbalist. Omrani mai are până să ajungă la valoarea lui Wesley. Glumim, e emisiune de bună dispoziție. Poate să devină, e fotbalist bun și cred că a venit să joace. Dacă reușește să îl pună pe picioare, e mare lucru”, a spus Adrian Porumboiu, conform playsport.ro.

Billel Omrani, primul interviu la FCSB. Promisiune pentru fani

Billel Omrani va câștiga 20.000 de euro pe lună și a început deja antrenamentele. Nicolae Dică va avea bătăi d cap din pricina acestui transfer. Trebuie să-i găsească atacantului algerian un loc în echipă în condițiile în care se știe că patronul are mai mulți favoriți pe care îi vrea în formula de start, ca să reușească să-i vândă pe bani mulți, în străinătate

„Nu sunt pregătit 100%, am nevoie de 10 zile să ating potențialul maxim și voi munci mult pentru asta. M-am pregătit și săptămâna trecută cu echipa, cred că am mult de lucru cu preparatorul fizic, eu sunt perseverent și vreau să joc. Îmi place fotbalul și vreau să arăt la toată lumea că sunt pregătit. Cred că după pauza internațională voi fi pregătit. Domnul Becali m-a dorit de multă vreme și chiar și eu am vrut să vin de mai mult timp, dar nu s-a întâmplat. Acum sunt aici. Mereu când am venit aici ca adversar stadionul a fost plin, incredibil, mi-a plăcut dintotdeauna atmosfera. Sper să dau multe goluri și pase de gol și să câștigăm multe meciuri, iar fanii să fie alături de noi”, a declarat Billel Omrani, pentru FCSB TV.

Billel Omrani are 29 de ani și a jucat șase sezoane la CFR Cluj. Patronul Gigi Becali i-a acuzat pe rivalii din Gruia că au încercat să strice imaginea fotbalistului, după ce a apărut un filmuleț în care atacantul este foarte vesel și cântă, cu paharul în mână, după o „noapte albă” în club.