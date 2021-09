Bill Gates, achiziție de 2,2 miliarde de dolari. Ce mutare a făcut după ce a divorțat de soție

După divorțul de soția sa, Melinda, anunțat în urmă cu câteva luni, Bill Gates se concentrează puternic pe domeniul afacerilor. Acesta a pus ochii pe unul dintre cele mai renumite și exclusiviste branduri hoteliere din lume. Fondatorul Microsoft a cumpărat acțiuni la lanțul Four Seasons și a devenit astfel acționar majoritar.

Bill Gates, achiziție de 2,2 miliarde de dolari

Pentru a cumpăra lanțul hotelier Four Seasons, Bill Gates a plătit 2,2 miliarde de dolari. De cealaltă parte a mesei a fost prințul sud-african Alwaleed bin Talal, care și-a vândut jumătate din participația la Four Seasons Holdings în schimbul a 2,2 miliarde dolari pe care Bill Gates le-a oferit în numerar.

Fondatorul istoric al lanțului hotelier este însă antreprenorul canadian Isadore Sharp, care a rămas acționar minoritar, cu restul de 5% din pachet.

De precizat este că încheierea formală a acordului este așteptată în ianuarie. Four Seasons însemnă nu mai puțin de 121 de hoteluri din întreaga lume.

Four Seasons Hotels Limited, comercializată ca Four Seasons Hotels and Resorts, reprezintă o companie internațională de hoteluri și stațiuni de lux, cu sediul în Toronto, Ontario, Canada. Four Seasons operează peste 100 de hoteluri și stațiuni în întreaga lume, iar din anul 2006, Bill Gates (prin Cascade Investment) și prințul Al-Waleed bin Talal au fost proprietarii majoritari ai companiei.

Despre Bill Gates

William Henry Gates al III-lea s-a născut la data de 28 octombrie 1955, în Seattle, Washington, SUA. El este cunoscut mai ales ca Bill Gates, este co-fondator (împreună cu Paul Allen) al Microsoft Corporation. Bill Gates fost poziționat pe locul 2 în topul celor mai bogați oameni din lume în anul 2017, și pe locul 4 în 2021 . În timpul carierei sale la Microsoft, acesta a fost cel mai important deținător de acțiuni al companiei până în 2014.

În urmă cu câteva luni, Bill şi Melinda Gates au pus capăt în mod oficial căsniciei lor de 27 de ani. Potrivit documentelor asociate acestui divorţ, Melinda Gates nu o să își schimbe numele de familie şi nici nu va primi pensie alimentară. Bill şi Melinda Gates şi-au anunţat despărţirea în luna mai a acestui an. Documentele judiciare depuse în instanţă de Melinda Gates susțineau la acea vreme că mariajul soţilor Gates era ”irevocabil destrămat”.

Cei doi foşti soţi au împreună și trei copii: un fiu, Rory John, în vârstă de 21 de ani, şi două fiice – Phoebe Adele, în vârstă de 18 ani, şi Jennifer Katharine, în vârstă de 25 de ani.

Cei doi au anunțat că vor continua să lucreze însă împreună, cel puțin o perioadă, la fundația lor, Bill & Mellinda Gates.