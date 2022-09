Bielorusa Victoria Azarenka, umilită din cauza războiului din Ucraina. Gestul făcut de adversara de la US Open 2022: „A fost alegerea mea” – FOTO

Bielorusa Victoria Azarenka a avut parte de un moment mai puțin plăcut la finalul partidei cu Marta Kostyuk din turul doi la US Open 2022. A câștigat partida, dar rivala din Ucraina a refuzat să dea mâna cu ea. La conferința de presă, rivala și-a explicat gestul.

Victoria Azarenka (Belarus) a învins-o fără probleme pe Marta Kostyuk din Ucraina în turul doi de la US Open. Scorul reflectă fidel diferența foarte mare dintre cele două sportive: 6-2, 6-3. La final a avut loc un moment care a atras atenția jurnaliștilor și fanilor.

Victoria Azarenka i-a întins mâna adversarei, pentru salut, dar Kostyuk a refuzat să facă acest gest. A întins totuși racheta, forma de salut care s-a folosit în perioada pandemiei, pentru a evita contactul fizic, dar nici măcar nu s-a uitat la adversară. La conferința de presă, Marta Kostyuk a spus că este nemulțumită că Azarenka nu a condamnat ferm atacul armatei ruse, sprijinit de Belarus, din Ucraina.

🎾|

🇪🇸:KOSTYUK NIEGA LA MANO A AZARENKA POR SU POSICIÓN SOBRE LA INVASIÓN DE UCRANIA.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿:KOSTYUK REFUSES AZARENKA’S HAND OVER HER POSITION ON THE INVASION OF UKRAINE.#USOpen#Tenis#UkraineRussiaWar#Ukraine #sport pic.twitter.com/hXOak9TdAo

