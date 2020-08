Bianca Pop, prima afacere în România! Alegerea este uluitoare: studio de videochat pentru ispită

Bianca Pop, fostă ispită de la Insula Iubirii, care s-a făcut remarcată în lumea showbiz-ului autohton cu replica ”fără 1.000 de euro nu ies din casă”, dar și prin relațiile cu diferiți interlopi sau oameni influenți, vrea să intre în afaceri. Bruneta a anunțat pe un site de socializare că are intenția de a-și deschide un studio de videochat.

Aroganțe și scandaluri, toate inundate în licoarea lui Bachus, astfel s-ar putea descrie ultimele apariții în presă ale Biancăi Pop, fostă ispită de la Insula Iubirii. Din goana după celebritate, bruneta trece de multe ori peste adevăr plasând în jurul ei dubiul. Similară este și această situație, cu posibila sa viitoare afacere.

„Îmi deschid studio de videochat peste 3 săptamâni! Cine se bagă?”, a întrebat Bianca pe un site de socializare. Rapid, au curs și cererile, însoțite de neclarități: „,,Primești și bărbați? ”, ,,Dacă sunt trans se poate?”. În final, bruneta a clarificat că acceptă toate tipurile de propuneri pentru afacerea ei, dovedind că diversitatea ar putea sta la baza posibilului său nou proiect.

Plecată de la vârsta de 19 ani din casa părintească, orădeanca în vârstă de 29 de ani spune că ”talentul și smecheria” sunt factorii care au ajutat-o în viață.

„Am plecat de acasă la 19 ani am cunoscut persoane care nu trebuia să le cunosc, am ajuns pe unde am ajuns, am urcat frumos pe o scăriţă, aşa, şi mi-au făcut talentul. Alo, doi-zece, doi-zece. Am luat şi eu bac-ul aşa frumos ca toată lumea, dar nu-mi place şcoala, cartea. Eu am alte chestii în plan: nebunia, viaţa, dar nu cartea. Cartea nu-i pentru mine”, declara aceasta anul precedent.