Bianca Drăgușanu, prima reacție după împăcarea cu Alex Bodi. De ce s-au despărțit, de fapt, cei doi: abia acum s-a aflat adevărul

Bianca Drăgușanu continuă telenovela despărțirilor și a împăcărilor cu Alex Bodi. În urmă cu câteva zile aflam de noua cucerire a vedetei. Astăzi aflăm că Bianca s-ar fi împăcat, încă odată, cu Alex Bodi.

Pe 1 septembrie Bianca Drăgușanu scria pe rețelele de socializare că e gata cu Alex Bodi. Fanii au aflat din postarea vedetei că nu mai este cale de întoarcere între cei doi, ulterior fiind văzută în compania milionarului turc Cengiz Şıklaroğlu.

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”, a declarat Bianca pentru SpyNews.