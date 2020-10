Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce a fost bătută de Alex Bodi. A spus tot adevărul

Pentru Bianca Drăgușanu ultimele zile nu au fost chiar cele mai bune. Vedeta spunea că o să urmeze o serie de dezvăluiri șocante, făcând aluzie la alte violențe din partea lui Alex Bodi. Apoi s-a scris că acesta a bătut-o din nou. Bianca a postat astăzi câteva imagini cu o domnișoară pe care o jignește în public.

În ultima vreme, în presă au tot apărut fel și fel de informații despre Bianca și Alex Bodi. S-a scris că a fost bătută, după care s-a speculat că ar fi și o ”amantă” la mijloc. Însă acum, Bianca Drăgușanu rupe tăcerea.

Vedeta a vrut să se axeze în special pe momentul când a postat imagini cu o domnișoară pe care a numit-o ”prostituată din Londra”. Din imagini părea că tânăra era în brațele lui Alex Bodi, astfel au apărut rapid speculații despre unele infidelități.

Ieri, Bianca anunța pe Instagram că urmează să facă declarații bombă.

„Dragii mei, astăzi am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă, care poate să aibă un final fericit. Urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare, să-mi dau toate măștile jos și toți ochelarii, ca să vedeți despre ce este vorba, real, în viața mea. Pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă dați cu părerea despre viața mea și mă apreciați, ei bine, și pentru că sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să vă arăt cum arată o femeie iubită, nemachiată.

Povestea pe care vreau să vi-o spun este un capitol final, ce conține mijlocul lunii septembrie. Bineînțeles, cel mai important factor din viața mea este Sofia, care merită să aibă o mamă fericită, activă, bună și frumoasă. Deci, am de gând să vă dezvălui o poveste foarte adevărată, foarte interesantă, care are iz de dramă” a declarat Bianca pe Instagram.