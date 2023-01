Bianca Drăgușanu nu s-a abținut și i-a dat replica Andei Adam, fosta iubită a lui Victor Slav. Ce a dezvăluit vedeta despre rivalitatea lor 

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre afirmațiile pe care Anda Adam le-a făcut în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Fosta soție a lui Victor Slav a făcut lumină despre presupusa rivalitate dintre cele două. Cum se înțeleg, de fapt?

De-a lungul timpului, despre Anda Adam și Bianca Drăgușanu s-au scris tot felul de lucruri. Ba că sunt rivale, ba că s-au certat din cauza Victor Slav, însă lucrurile ar sta cu totul altfel între cele două. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, solista a făcut dezvăluiri despre despărțirea de fostul prezentator meteo de la PRO TV, dar și despre rivalitatea dintre ea și celebra blondină.

„Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație.”, a spus ea despre separarea de Victor Slav.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.

Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult.

Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci”, a mai explicat artista, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.