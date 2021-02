Bianca Drăgușanu, nebunie de nedescris la dentist. Ce vrea să-și facă: ‘Nu e glumă’

„Eu vin în fiecare zi cu idei noi la el (n.r. medic estetician Călin Doboș)”, recunoștea Bianca Drăgușanu într-un interviu pentru ”Vorbește lumea” din vara anului trecut. Inspirație are și pentru îmbunătățiri pe partea stomatologică. După ce și-a făcut un zâmbet perfect, imaginea sa din trecut reliefând unele probleme în ceea ce privește dentiția, diva și-a impresionat astăzi auditoriul punându-și un plan în aplicare.

Bianca Drăgușanu vrea să-și pună implanturi dentare vampir. A fost chiar astăzi la dentist

„Sunt în Timișoara. Am ajuns aseară și vrea să vă spun o mică poveste adevărată. În urmă cu 16 ani pășeam cu încredere în această clinică dentară pentru că aveam mari probleme cu dantura și, în afară de orice, îmi doream să fiu sănătoasă. Bineînțeles, acum, pe lângă faptul că sunt sănătoasă și în permanență ei au grijă ca zâmbetul meu să fie impecabil, mai arată și foarte frumos. Eu am avut grave probleme de sănătate, repet, și ei încă au grijă ca totul acum să fie ok.

Am făcut radiografia acum câteva minute. Acum plec să-l văd pe Sergiu, dentistul meu, pentru a-i spune ce idee nebunească mi-a venit. Vreau să am dinți de vampir. Pe lângă că am dinți foarte albi și perfecți, acum mi s-a pus pata că vreau niște dinți de vampir. O să vă arăt dacă pot să-l conving sau nu pe Sergiu să îmi facă acești dinți de vampir”, a povestit Bianca Drăgușanu.

„Vreau niște canini mai lungi și vreau o ojă, cum ar fi o pastă de dinți, care poți să te dai pe dinți cu ea și să fie foarte alb”, a spus diva către specialist.

Visează să atingă perfecțiunea din punct de vedere fizic

„Pe mine mă acuză toată lumea din România că sunt cea mai operată femeie și bla, bla, bla. Sincer? Mi-ar plăcea, pentru că nu am ajuns la perfecțiunea aia pe care mi-am dorit-o eu foarte tare. Prima intervenție a fost la sâni. Eu am tot timpul multe idei și vreau să fiu și mai bine și mai bine. Vreau să mă reinventez și atunci vin cu tot felul”, declara Bianca Drăgușanu la Pro TV.