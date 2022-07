Bianca Drăgușanu face o nouă operație estetică. Ce modificări aduce vedeta

S-a aflat că Bianca Drăgușanu face o nouă operație estetică. Recent, frumoasa vedetă s-a fotografiat în cabinetul medicului estetician, semn că urmează o altă schimbare în ceea ce privește frumusețea. Ce modificări își aduce, mai nou, vedeta, vedeți în articolul de mai jos.

Bianca Drăgușanu s-a hotărât să își facă o nouă intervenție estetică. Frumoasa blondină s-a fotografiat în cabinetul medicului estetician, semna că apelează din nou la bisturiul acestuia. Intervenția de data aceasta va fi tot la nivelul feței, iar așa cum era de așteptat, frumoasa vedetă a optat pentru cea mai bună clinică din domeniu.

Bianca Drăgușanu s-a obișnuit să împărtășească cu fanii ei fiecare moment din viață pe rețelele de socializare, fiind extrem de activă, astfel că nici joi nu s-a putut abține să nu le arate fanilor ei la ce schimbarea radicală urmează să apeleze.

Nu mai este un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu are o mulțime de intervenții estetice, fiind interesată să își facă orice intervenție care o poate face să arate mai frumosă.

Bineînțeles, odată ce a apelat la ele, toate procedurile trebuie să fie întreținute, astfel că la un anumit interval de timp, frumoasa divă merge din nou în cabinetul medicilor esteticieni.

Astfel, dacă în urmă cu câteva săptămâni avea în plan să își dea o nouă formă la buze, acum ceea ce o preocupă pe Bianca Drăgușanu este mandibula.

„Sunt foarte fericită. Sunt într-un loc foarte drag mie. Bineînțeles, am venit să imi fac intervenții noi, imi fac din nou proceduri. Face excepții pentru mine. Azi am de gand sa imi refac mandibula. Nu am mai facut-o de un an și trebuie din nou. Nu este o procedură deloc dureroasă, iar rezultatele se vad pe loc. Se mențin până la un an, un an și jumatate. O să fiu ca Angelina Jolie cu maxilarul asta”, le-a povestit Bianca Drăgușanu fanilor din mediul online.