Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu, Vica Blochina și Oana Zăvoranu, sub lupa esteticianului! Au exagerat sau nu cu intervențiile? VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, medicul estetician Monica Vasile a luat „la lupă” intervențiile estetice pe care le au Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu, Vica Blochina și Oana Zăvoranu. A fost sau nu tranșantă cu vedetele noastre?

Printre vedetele autohtone care au apelat la bisturiul medicilor esteticieni sau la metodele non-invazive se află celebrele Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu, Vica Blochina și Oana Zăvoranu. Chiar daca unele nu au recunoscut sus și tare că au intervenții, ochiul specialistului știe mai bine!

În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, medicul estetician Monica Vasile s-a uitat la câteva poze cu vedtele noastre. În ciuda filtrelor menite să acopere toate imperfecțiunile, unele dintre ele au operații care le flatează mai puțin.

„Este foarte frumoasă, este foarte urmărită. Bienînțeles că a apelat și la proceduri estetice. Acum, cum să zic, ea arată foarte bine, așa și-a dorit să arate. Arată foarte bine, nu consider că a exagerat într-un fel.

Tot în cadrul acestei ediții, specialistul în chirurgie estetică a privit o imagine cu celebra Daniela Crudu. Asistenta tv și-a făcut și ea, de-a lungul timpului, numeroase intervenții la nivelul feței. Ultimele sunt cele care i-au șocat pe fani, spunându-i că nu o mai recunosc.

„Când îmi spuneai că seamănă, ambele au proceduri estetice, și Daniela Crudu, și Bianca Drăgușanu, dar nu seamănă între ele. Fiecare are frumusețea ei. Sau, cum s-ar zice, au medici chirurgi diferiți.

La început a avut o față de copil, frumoasă, rotundă, naturală. Acum este o… câți ani are? 30 și? Este o femeie matură acum, destul de slabă, are îmbunătățită linia mandibulară, zona ochilor, fruntea. Cu siguranță are proceduri invazive și non-invazive. Dar sunt destul de discrete și arată foarte bine.

Majoritatea fetelor, de multe ori ne trezim la consultație că vin cu poze. „Vreau să arăt așa, vreau să fiu așa”. Vin cu model. Ultima e să vină direct cu persoana modificată ca inteligența artificială”, a mai spus dr. Monica Vasile în cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu.