Bianca Drăgușanu, bătută de Alex Bodi. Înfiorător cum arăta fața ei după lovituri

Bianca Drăgușanu a fost bătută de Alex Bodi, la fel cum a fost bătută și Daniela Crudu de iubitul ei. Chiar și locul unde a avut loc agresiunea este același. La fel ca Daniela Crudu, buna sa prietenă, și Bianca Drăgușanu a primit lovituri puternice din partea partenerului său de viață, chiar în mașină!

Bianca Drăgușanu a fost bătută crunt de Alex Bodi

Chiar dacă agresiunea a avut loc în urmă cu câteva luni, Bianca Drăgușanu a făcut totul public zilele-acestea, imediat după ce a divorțat de Alex Bodi. Mai mult decât atât, frumoasa blondină a lăsat să se înțeleagă că a depus și plângere la poliție pentru bătaia încasată.

După ce au divorțat, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au continuat cearta pe Internet, în văzul tuturor. Au urmat o serie de înțepături între cei doi, iar apoi vedeta a publicat o fotografie în care apărea vânătă la ochi, apoi s-a filmat în timp ce îi arăta un semn obscen fostului său soț.

Mai mult, vedeta a scris și un mesaj cu subînțeles, tot la adresa lui Alex Bodi: ”Ce-am avut și ce-am pierdut”, iar omul de afaceri i-a răspuns imediat cu aceeași monedă: ”Greșit! Ce ai fost și ce ai rămas!”.

După postarea făcută de Alex Bodi în mediul online, Bianca Drăgușanu a publicat un screenshot dintr-o conversație pe care o avea cu un apropiat. Acolo apărea și o fotografie în care era desfigurată și vânătă la ochi, în urma bătăilor primite de la fostul partener de viață, scrie cancan.ro.

Fotografia a fost însoțită de mesajul: ”Cu asta am rămas! Dar m-am vindecat! Să vedem ce spun autoritățile despre «bărbăția» ta”, lăsând să se înțeleagă că a făcut plângere la poliție, după bătaia primită de la Alex Bodi.

Alex Bodi recunoaște că a bătut-o pe Bianca Drăgușanu

Omul de afaceri a recunoscut incidentul violent, dar a spus că tot Bianca Drăgușau a fost de vină. ”Poza respectivă, care a fost ieri pe rețelele de socializare este făcută în 3 decembrie 2019. Noi urma să divorțăm pe 3 decembrie 2019, dar când trebuia să ne prezentăm la proces, la a doua înfățișare, ne-am împăcat înainte și ea venise după mine în Viena. Deci incidentul a avut loc anul trecut în Viena.

Da, într-adevăr, noi am avut o ceartă atunci în mașină. Eu o duceam la aeroport și ea a început să mă înjure, să mă jignească, să țipe și a vrut să sară din mașină în mers. Mi-a aruncat telefonul pe geam și atunci… da, într-adevăr am lovit-o. Dar am lovit-o cu palma, nu cum a zis ea cu pumnul. Păi n-am cum să te lovesc eu vreodată în viața mea pe tine cu pumnul că nu o să te repare nici cinci doctori, i-am zis-o clar. Și, într-adevăr, s-a învinețit”, a mărturisit Alex Bodi la Antena Stars.