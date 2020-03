Bianca Drăgușanu aruncă bomba, după divorțul de Alex Bodi! “Mă mărit curând!”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi nu mai formează un cuplu, dar frumoasa blondă se gândește deja la o nouă relație, ba chiar și la un nou mariaj. Cei doi și-au spus adio marți, la notar, iar evenimentul a fost unul cu scântei: au existat telefoane mobile care au zburat pe geam, dar și anunțul din partea Biancăi, ”sunați la 112”.

Bianca Drăgușanu aruncă bomba, după divorțul de Alex Bodi!

Bianca Drăgușanu a povestit că în relația cu Alex Bodi au fost situații critice și a ajuns chiar să apeleze și la poliție. Cei doi și-au încheiat mariajul după numai șapte luni, iar motivele au fost, din spusele amândurora: infidelitatea, violența și neîncrederea. Întrebat dacă Bianca l-a înșelat vreodată pe el, acesta a răspuns:

”A avut niște discuții în telefon și mi-a zis că le-a avut ca să mă facă gelos. Eu i-am fost infidel, m-a prins cu anumite chestii, dar de multe ori am fost doar provocat. Eu sunt omul care nu se ia de tine fără motiv”, a precizat Alex Bodi.

Își deschide din nou inima

Bianca Drăgușanu însă a avut un discurs mai tranșant și a spus ce se întâmplă cu subiect și predicat:

”A avut și are mai multe aventuri. Dar de azi, eu am o altă viață. Nu mă interesează viața și aventurile lui. Eu, din data de 10 martie, încep un nou capitol. Sunt o femeie liberă și independentă”, a precizat vedeta pentru WOWbiz.ro!

Bianca Drăgușanu este de-acum o femeie liberă. Iar asta înseamnă că se poate gândi la o nouă relație, ba chiar la un nou mariaj. Deși recunoaște că, dintre toți bărbații cu care a avut o relație, pe el l-a iubit cel mai mult, Bianca își lasă inima deschisă și pentru… altcineva.

”După divorț, mă simt un om liber. Am îndurat prea mult și nu a fost vina lui, consider că eu sunt principal vinovată. Am crezut că pot schimba un om, dar, din păcate, nu a fost deloc așa. De aceea, îl anunț că eu am renunțat la lupta asta! Gata! L-am iubit, poate cel mai mult în viața asta, însă, s-a terminat! Îmi voi deschide inima pentru altcineva! Poate părea surprinzător, însă am de gând să mă căsătoresc curând! Sunt dispusă să îmbrac rochia de mireasă cu bărbatul care va intra în viața mea. Deocamdată, voi fi mireasă doar prin prezentarea rochiilor de mireasă de la atelierul meu, dar cine știe ce se va întâmpla în curând! Sunt optimistă! Un capitol s-a încheiat, de acum, începe altul”, a povestit Bianca la WOWbiz.ro!