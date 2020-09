Bianca de la Puterea Dragostei, primul mesaj către Livian. Ce i-a transmis, după ce l-a văzut cu o altă femeie

Bianca de la Puterea Dragostei suspină după fostul amorez. Finaliștii sezonului 2 al emisiunii Puterea Dragostei s-au despărțit chiar înainte de Finală. Deși s-au mai tatonat la finele competiție, cei doi tot n-au rămas împreună. Ce mesaj i-a transmis bruneta bărbatului pe care l-a avut?

Bianca de la Putera Dragostei i-a transmis primul mesaj oficial fostului amorez după ce acesta s-a afișat cu noua iubită. În timp ce bruneta suferă din cauza lui chiar și la luni distanță după despărțire, Livian este mai bine decât niciodată în brațele unei alte femei. Amintim că ambii foști concurenți ai sezonului 2 al show-ului Puterea Dragostei au călcat în casa iubirii cu scopul de a-și găsi jumătatea perfectă. Cei doi s-au observat la scurt timp, dar lucrurile nu au mers așa cum și-au dorit, pentru că încăpățânarea brunetei și felul de a fi a fiului lui Nelson Mondialu’ nu au mers mâna-n mână.

Discuțiile dintre ei au fost multe, iar lacrimile vărsate din partea amândurora i-au făcut până și pe colegi să plângă. Până la urmă, s-au dovedit a fi persoanele potrivite la timpul nepotrivit. După marea finală, aceștia au locuit o perioadă împreună la București, ulterior Livian mutându-se înapoi în Cluj. Nu a trecut mult timp până ca băiatul să se afișeze cu o nouă cucerire la braț. O brunetă focoasă l-a făcut rapid să uite de o relație cu scântei alături de Bianca ce a durat aproape un an. Dezamăgită de toate cele petrecute, Comănici a recunoscut că nu poate trece peste ceea ce s-a întâmplat.

„Bine ca a avut el tăria să puna punct, eu nu aș fi avut. El e în inima, îl iubesc si o recunosc, în caz că se uită, trebuie să știe. A pierdut un om care chiar îl iubea și l-ar fi acceptat în viața lui fără nimic, aș fi fost mulțumită să nu știe nimeni de noi și să renunț la tot ce am pentru el, dacă și el ar fi renunțat la tot pentru mine. Eu am ramas în casa Puterea Dragostei pentru că nu mi-aș fi dorit să îi tai aripile, mi-am dorit să îl ridic și să rămân acolo pentru el doar ca să îl pun pe el într-o lumină bună. Mi-aș fi dorit ca el să câștige, ceea ce s-a și întamplat. Prin noiembrie noi vorbisem sa plecăm și cineva ne-a sfatuit să rămânem. Eu l-am vazut pe el și am spus să rămânem, m-am sacrificat pentru el. Am aflat și eu recent că el nu a mai simțit nimic pentru mine din martie”

Bianca Comănici (Sursa: wowbiz.ro)