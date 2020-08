Bianca de la Puterea Dragostei, clipe dificile. Ce probleme grave de sănătate are tatăl său

În urmă cu două săptămâni Bianca de la Puterea Dragostei a fost acasă la Tecuci. Frumoasa câștigătoare a emisiuni urma să-și revadă familia, și să fie extrem de emoționată, mai ales că aceasta nu a putut reveni în țară o perioadă lungă de timp din cauza pandemiei.

Înainte de a pleca, Bianca Comănici a spus că abia așteaptă să fie lângă persoanele dragi care au crescut-o și educat-o.

”După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții…Nu știu ce voi simți când voi ajunge în locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia.

Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere. Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!”, a declarat Bianca pentru wowbiz.ro înainte de a pleca acasă.