Bianca Brad, dezvăluiri cutremurătoare: “Mâncam doar frunze. Ajunsesem la 46 de kilograme”

Bianca Brad face dezvăluiri cumplite despre perioada prin care a trecut. Vedeta s-a luptat cu cancerul și a povestit chinul prin care a fost supusă.

Bianca Brad și-a găsit curajul să vorbească despre perioada în care s-a luptat cu cancerul. Ea a povestit despre cum ajunsese să cântărească doar 46 de kilograme.

Vedeta spune că i-a fost foarte greu să îi spună mamei sale că suferă de cancer la sân.

”Înainte de a-i spune am avut emoții foarte mari, am avut aceleași emoții ca acum 6 ani, când mă gândeam să merg să îi spun.

Efectiv, înainte de evenimentul la care am fost invitată, pe tema cancerului și prevenției, înainte de a merge la mama m-a bufnit plânsul, gândindu-mă cum o să reacționeze și cum o să îi fie, dar m-am adunat, i-am expus toată povestea, nu am intrat în detalii foarte mari, i-am spus într-un mod cât mai finuț și necomplicat, foarte pozitiv și optimist.

La început nu înțelegea ce vreau să îi spun. I-am spus că am fost invitată să vorbesc într-o campanie, în calitate de fost pacient, și se uita și nu înțelegea. Apoi a făcut ochii mari și mi-a zis: „Bine că nu mi-ai spus!”. Mă bucur că mi-am ascultat instinctul. Ar fi trebuit să lupt să o țin pe ea sus, nu doar pe mine!

Sigur că am slăbit. Dar am slăbit pentru că am schimbat stilul alimentar! Oricum rămăsesem cu niște kilograme în plus și eram foarte nefericită, am avut o putere fantastică să schimb de pe o zi pe alta, o tărie extraordinară, am băut numai sucuri verzi și salate verzi. Asta s-a întâmplat în 2015, imediat după diagnosticare, când am început să citesc, să mă informez!”, a povestit vedeta.