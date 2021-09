Actriță celebră din România, diagnosticată cu cancer la sân. Dezvăluiri cutremurătoare, ce a povestit

O cunoscută actriță din România s-a decis să își deschidă sufletul și să povestească prin ce greutăți a trecut de-a lungul timpului. Aceasta s-a luptat cu foarte multe probleme și primit un diagnostic crunt din partea medicilor: cancer la sân.

Bianca Brad a fost nevoită să devină o luptătoare după ce viața a încercat-o. În urmă cu 13 ani, aceasta și-a pierdut fetița, inima micuței oprindu-se înainte să vină pe lume. La momentul respectiv, actrița a suferit un șoc și s-a luptat cu depresia.

În urmă cu 6 ani, Bianca Brad a primit o veste dureroasă din partea medicilor. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar a preferat să se lupte în tăcere cu boala și să își pună toată încrederea în Dumnezeu, rugându-se să treacă peste această perioadă dificilă din viața ei.

„În urmă cu șase ani am fost diagnosticată cu cancer la sân, în 2015. A fost un șoc mare. Inițial am vrut să fac tratamentul convențional dar în urmă unei întâmplări, m-am răzgândit și am mers cu medicina alternativă.

Șase ani de zile nu am spus nimic pentru că am vrut să o protejez pe mama mea, care a aflat azi, chiar înainte să vin aici, la acest eveniment!

Șase ani de zile am fost pe terapii, am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere… am fost singură! De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat!”, a zis Bianca Brad, la Prima TV.