Bianca Andreescu, declarație inedită în presa de afară. Ce a putut spune despre Serena Williams

Bianca Andreescu, declarație inedită în presa de afară. Jucătoarea canadiană de origine română se pregătește să ia startul la Wimbledon. Înainte de începerea turneului de Grand Slam, numărul 7 WTA a acceptat provocarea unei publicații britanice de a scrie un articol despre ea însăși. Andreescu a povestit, cu propriile cuvinte, despre tenis, accidentări, familie, rivalități și țeluri.

Ea a mărturisit că accidentările și pandemia, ce au făcut-o să rateze aproape toate turneele de anul trecut, i-au dat posibilitatea să stea mai mult cu familia. Și că niciodată nu își va uita rădăcinile.

Vreau să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să nu-mi uit niciodată rădăcinile, de unde vin, cum a început totul și câtă muncă am depus. Voi continua să-mi stabilesc obiective, indiferent dacă vor fi mai mari sau mai mici. În clipa de față, scopul pentru următorul an este să nu mă mai accidentez. Asta e prioritatea mea imediată!”, a scris Bianca Andreescu în materialul publicat în metro.co.uk .

Andreescu a vorbit și despre rivalitatea cu cele mai valoroase tinere jucătoare din circuitul mondial. Ea a făcut comparație cu marile rivalități Nadal – Federer sau Serena Williams – Maria Sharapova.

Câștigătoarea US Open din 2019 a vorbit și despre Serena Williams, cea pe care a învins-o în finala de Grand Slam câștigată acum 2 ani.

Întotdeauna sunt încrezătoare că mă pot descurca în ocazii importante și cred că am demonstrat asta contra Serenei, în 2019. Faptul că jucat cu ea, la Rogers Cup, cu câteva săptămâni înainte (n.r. – înainte de finala US Open) m-a ajutat enorm. Știu că n-am jucat un meci întreg (n.r. – în finala Rogers Cup de la Toronto, Serena s-a retras la scorul de 3-1, în primul set, pentru Andreescu) din cauză că ea era accidentată, dar știu cum m-am simțit înainte și după meci. Asta a făcut să pot avea un control al emoțiilor mai mare, atunci când am jucat finala US Open contra ei”, a mai scris Bianca Andreescu în articolul publicat de sursa citată.