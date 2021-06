Dezastru pentru Simona Halep după retragerea de la Wimbledon. Ce se întâmplă cu românca

Simona Halep a decis să se retragă de la Wimbledon. Sportiva a vorbit despre cât de greu i-a fost să ia această decizie, însă a fost nevoită să o facă din cauza accidentării la gambă.

Simona Halep bate recordul la turnee din care s-a retras anul acesta. Sportiva a fost urmărită de ghinion și a suferit mai multe accidentări, dintre care cea mai gravă fiind cea de la gambă, care a intervenit relativ recent.

Am dat totul pentru a putea juca la Wimbledon. Acum doi ani am trăit momente speciale aici. Eram entuziasmată și onorată să revin pe teren ca deținătoare a trofeului.

Acum, sportiva primește o veste proastă, după ce s-a retras de la Wimbledon. Ea riscă să iasă din Top 10 WTA.

Aflată momentan pe locul 3, SImona Halep va coborî până pe locul 8 în topul LIVE WTA la startul Grand Slam-ului britanic.

în plus, în funcție de rezultate, Simona riscă să iasă din ierarhia WTA. Halep pierde 2000 de puncte, pe care le-a câștigat la All England Club. După turneul de la Londra, sportiva româncă va avea 4.395 de puncte.

Recent, Simona Halep s-a logodit cu Toni Iuruc, iubitul ei. Spotriva a făcut și declarații, spunând că poartă cu mândrie inelul primit.

„E foarte frumos și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa.

Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea.

Sunt fericită, am o viață frumoasă, dau totul pe teren pentru că mai vreau să joc câțiva ani. Ne gândim, vorbim, dar nu este nimic stabilit momentan”, a spus Halep.