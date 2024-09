Betty Salam s-a împăcat cu soțul ei. Mesajul artistei și al lui Cătălin Vișinescu: ”Să ne despartă nimeni n-o să poată!”

Încurcate sunt căile dragostei, iar Betty Salam și Cătălin Vișinescu par să fi simțit acest lucru pe propria lor piele. Cele două vedete Antena 1 s-au împăcat, după ce s-au despărțit la scurt timp după ce s-au întors din Asia Express – Drumul Zeilor. Ce mesaj le-a transmis cântăreața celor care i-au criticat.

Betty Salam și Cătălin Vișinescu par să fi revenit la sentimente mai bune și au decis să-și mai dea încă o șansă iubirii, luptând pentru copilul și familia lor.

După ce s-au despărțit la scurt timp după ce s-au întors din emisiunea Asia Express, iată că destinul a avut alte planuri pentru fiica lui Florin Salam și tatăl băiețelului ei.

Acum câteva zile, Betty a decis să facă public anunțul reconcilierii sale cu soțul ei, Cătălin Vișinescu. Se pare că împăcarea celor doi a avut, cu adevărat, un gust dulce, judecând după versurile pe care solista le-a împărtășit fanilor pe rețelele sociale.

”De tine am inima legată/ Să ne despartă nimeni n-o să poată! De tine mă leagă o viață întreagă,Și știu c-o vreau lângă tine toată, toată!”, sunt versurile ce se aud pe fundalul clipului de pe TikTok, în care Betty Salam și Cătălin Vișinescu se sărută și se privesc în ochi, precum doi îndrăgostiți la început de drum.