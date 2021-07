”Bestia Africană” lovește România. Când va ajunge la noi și ce efecte vom resimți

Începând de miercuri, un val de caniculă numit ”bestia africană” o să lovească în România. Alina Șerban, meteorolog, a anunțat zonele vizate, dar și prognoza pentru următoarele zile.

”Bestia Africană” lovește România

De precizat este că această masă de aer tropical vine din zona de nord a Africii. La momentul acesta intensitatea maximă este în partea de sud a continentului, mâine se intensifică și se extinde în zona Italiei, iar miercuri în zona României și în țările din vecinătatea și sud vestică. În România, perioada de intensificare a acestei mase de aer o să fie miercuri, cu temperaturi de 39-40 de grade pe regiunile vestice, resimțindu-se peste 40 de grade. După ziua de miercuri, vremea se va răci.

”Acest front rece nu este de bun augur pentru că va determina, din nou, furtuni și vijelii puternice. Masa de aer card se va resimți în partea de sud a teritoriului după care se va muta în Oltenia, Muntenia până vineri cel puțin 35, 36, 37 de grade și disconfort termic accentuat în toate regiunile”, a spus meteorologul.

Cum va fi vremea mâine în România

Marți se anunță cod galben de caniculă în vest și sud-vest. Valul de căldură o să se intensifice, iar indicele temperatură-umezeală o să depășească pragul critic de 80 de unități. De menționat este că temperaturile maxime o să fie cuprinse între 27°C în depresiuni și 39°C în vest, iar spre seară o să fie perioade cu averse în jumătatea de nord-est și la munte. În București, mâine vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic și o maximă de 35°C.

Vremea 12-25 iulie la munte și la mare

În primele zile de interval vremea o să devină caldă, cu o medie a maximelor ce o să crească până la 12-24 de grade, iar cea a minimelor va fi spre 15-16 grade C. De asemenea, regimul termic o să se mențină constant, iar media valorilor termice diurne se va situa în jurul valorii a 20 de grade C, iar cea nocturnă va fi la 12 grade C.

De asemenea, instabilitatea atmosferică o să fie accentuată în cea mai mare parte a intervalului, însă mai ales începând cu data de 15 iulie, când pe arii extinse se vor semnala averse, local însemnate cantitativ. În Dobrogea, vremea va fi călduroasă în partea continentală a regiunii, cu cele mai ridicate valori pe litoral. De asemenea, regimul pluviometric o să fie în general deficitar, averse locale vor fi posibile în 12 și 13 iulie, dar și în perioada 18-22 iulie.