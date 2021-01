Beneficiile miraculoase ale aurului asupra sănătății tale. Ce se întâmplă după ce te atinge

Investițiile în aur se pot face prin achiziționarea de lingouri sau monede de aur de la sediile băncilor, iar valorificarea se poate face prin vânzarea către bancă sau la casele de amanet. În schimb, o investiție în aur nu aduce dividente, cum e cazul unei investiții în acțiunile unei companii care pot aduce investitorilor venituri constante doar din simpla deținere a unor acțiuni. Oricum, acestea sunt detalii, ar spune unii, căci până la cumpărarea de lingouri sau monede mai este mult, dar până la achiziționarea unor bijuterii din aur, nu. Femeile au îndrăgit întotdeauna aceste accesorii valoroase și, fie de un preț mare ori modest, le au și le poartă de decenii. Pe lângă scopul clar, cel de a înfrumuseța și accesoriza o ținută, aurul are șase beneficii uimitoare.

Beneficiile aurului asupra sănătății

Aurul este cunoscut pentru valoarea sa, simbolizând bogăția și eleganța. Totuși, oamenii de știință au demonstrat că materialul prețios nu este bun doar la capitolul frumusețe, ci are o serie de beneficii asupra celor care îl poartă. Lista de avantaje este susținută de numeroase cercetări științifice. În plus, specialiștii sunt convinși că aurul mai are multe secrete nedescoperite încă.

Reglează temperatura corpului

Bijuteriile din aur ajută să vă mențineți temperatura corpului, așa că, dacă apar simptome de febră, frisoane sau bufeuri cauzate de răceli ori variații ale corpului, purtarea aurului este soluția.

Vindecă rănile și durerile

Încă din timpurile străvechi, aurul a fost folosit pentru tratarea rănilor și a dat rezultate uimitoare. Cei care l-au folosit susțin că acesta are rolul de a închide rănile mai repede și de a preveni infecțiile.

Te scapă de stres

Purtarea bijuteriilor din aur ajută la reglarea presiunii arteriale și la calmarea organismului. De asemenea, el te face să uiți de aceste probleme și te ajută să ai mai multă încredere în propriile forțe.

Cum se curăță argintăria și bijuteriile din aur?

„În aceste cazuri este recomandat ca oamenii să apeleze la bijutier sau un serviziu autorizat. De pildă, există obiecte pe care sunt goluri de culoare. Argintul îl curățăm cu soluții specializate. Se găsesc din comerț la magazine de curățat metale. Primul pas este esențial: să-ți pui mânuși. Ulterior, frecăm ușor obiectul cu un burete fin, pentru a nu zgâria. Dacă nu avem soluțiile profesionale”, a explicat Mugurel Marcu, administrator magazin antichități.