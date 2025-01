Bella Santiago și Ionuț Grigore, despre Power Couple și prima întâlnire: “M-am lăsat foarte greu. Am vrut să văd dacă merită!” EXCLUSIV

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, se numără printre cuplurile care participă în al doilea sezon de la Power Couple, emisiune difuzată la Antena 1. Totuși, chiar dacă i-au cucerit pe telespectatori prin umor, dar și prin faptul că formează un cuplu solid, aceștia ne-au dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că între ei nu a fost dragoste la prima vedere, ci, mai degrabă, artista l-a făcut să muncească pe cel care urma să îi devină partener pentru a o cuceri.

Cum s-au cunoscut Bella Santiago și soțul ei

Bella Santiago și Nicu Grigore s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, însă artista nu s-a lăsat ușor! Totuși, în cele din urmă, partenerul său i-a demonstrat că îi poate fi alături la bine și la greu. Cei doi ne-au vorbit despre povestea lor de iubire, provocările de la Power Couple, dar și dorința de a-și mări familia, sperând la gemeni.

Reporter Playtech Știri: Cum a fost pentru voi Power Couple? Au existat certuri, au fost probleme la probele sportive?

Bella Santiago: Ne place sportul și nu am avut probleme cu asta. Ne-am certat, normal că ne-am mai certat, nu există să nu!

Nicu Grigore: Am descoperit multe lucruri interesante acolo și ne-am întors bine. Evident că am avut și discuții, dar în final ne-am împăcat.

Reporter Playtech Știri: Cum a reacționat fiica ta, Bella?

Nicu Grigore: S-a gândit: “Bucurie, rămân singură!”. (râde)

Bella Santiago: Era foarte bucuroasă, da! (râde) A zis că abia așteaptă să ne vadă la televizor. Când stăm în față în mașină, mai facem glume sau ne contrazicem, ea filmează, înregistrează și râde singură. A zis: “Mami, abia aștept să vă văd la TV! Dacă sunteți așa în mașină, nu știu cum o să fie pe micile ecrane!”.

Reporter Playtech Știri: Cu cine a rămas acasă cât ați fost plecați?

Nicu Grigore: A rămas cu ai mei. A avut mai multă libertate, da, dar am controlat cumva situația. Mai sunam și noi acasă când aveam telefoane.

Bella Santiago: A stat cu socrii mei, da.

Vor să își mărească familia

Reporter Playtech Știri: După nuntă, știu că discutam de faptul că vă doriți gemeni. Când vă măriți familia?

Nicu Grigore: Nu te mințim, noi muncim! Acum…e ca și la bani, până strângi durează.

Reporter Playtech Știri: Care e următorul plan? Ce vreți să mai faceți în continuare?

Bella Santiago: Asia Express!

Nicu Grigore: Ar fi frumos Asia Express!

Bella Santiago: Da, la Power Couple am avut condiții, mâncare, băutură. La Asia Express am auzit că e altceva, că e mai greu. Vrem să fie și mai greu! Ne plac provocările.

Reporter Playtech Știri: Ionuț, tu ești și managerul Bellei. Cum e la concerte cu ea? Există gelozie din partea ta, ținând cont că este o femeie frumoasă?

Nicu Grigore: Să se uite bărbații, de asta am și luat-o, nu? (râde)

Bella Santiago: Mai prinde și el discuții bărbătești, dar doar se amuză. Nu e gelos, e mândru!

Reporter Playtech Știri: Care a fost ideea din spatele alegerii de a fi managerul tău chiar soțul, Bella?

Nicu Santiago: Sunt mai sigură cu el acolo.

Ionuț Grigore: În cazul nostru merge. Poate unii nu se înțeleg sau nu le convine acest lucru, dar pentru noi e perfect. Eu știu ce îi lipsește, ce îi trebuie, dacă vrea ceva nu îi e rușine să îmi ceară mie. E mult mai confortabilă cu mine.

Cum a fost cucerită Bella Santiago de soțul ei

Reporter Playtech Știri: Cum ai cucerit-o?

Nicu Grigore: Cu 2 beri!

Bella Santiago: Au fost 3! Cum 2? Totuși, eu nu beau! (râde)

Nicu Grigore: Am ieșit să vorbesc cu ea și am întrebat pe atunci pe cineva ce bea de fel. Mi s-a zis că bere cu gust de lămâie. M-am dus, am luat 3 beri de la bar și m-am dus să stau de vorbă cu ea.

Reporter Playtech Știri: Deci a decurs totul rapid? A fost dragoste la prima vedere?

Nicu Grigore: Nu chiar, nu! M-am dus și am stat de vorbă, ne-am împrietenit. A durat ceva până am cucerit-o, nu a fost dragoste la prima vedere.

Bella Santiago: A durat, clar! Am stat cuminte, nu m-a luat din prima! M-am lăsat foarte greu. Am vrut să văd dacă merită. A meritat!

Bella Santiago s-a mutat din Filipine în România și a devenit cunoscută în urma show-ului X Factor. În 2016, ea l-a cunoscut pe Nicu Grigore. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2017, iar religios în mai 2023. Vedeta mai are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară, pe care partenerul său o crește și iubește ca pe propriul copil.Aceștia pot fi urmăriți la Power Couple în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.