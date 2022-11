Bebeto, reacție neașteptată după divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ce a dorit să transmită fiul celor doi

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial, dar se pare că scandalul continuă. În prim-plan iese acum copilul cuplului. Celebrul antrenor cu siguranță a rămas șocat de reacția dură primită de fiul pe care îl are din povestea de iubire cu impresara. Fanii fostului cuplu au privit uimiți mesajul postat recent de Bebeto. ,,Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară’‘, a subliniat băiatul.

Umilință totală pentru Laurențiu Reghecampf! Bebeto a venit cu o reacție incredibilă la scurt timp după ce a fost pronunțat divorțul dintre părinții săi. Amintim că Anamaria Prodan și celebrul antrenor s-au separat pe cale legală după un lung proces, dar scandalul se pare că nu s-a terminat.

Copilul celor doi a venit cu o reacție dură la adresa tatălui său. Băiatul a postat numai cuvinte de laudă la adresa celei care i-a dat viață alături de o fotografie cu aceasta, ulterior vedeta TV a distribuit mesajul pe pagina sa oficială de Instagram. Bebeto a susținut că este mândru de mama sa și de educația pe care i-a dat-o, ulterior a subliniat că nu se coboară ,,în lumea obscură a nenorocirilor”.

De asemenea, fiul mijlociu al antrenorului a menționat că ,,fugarii care se bucură că nu își ajută copii și care nu plătesc pensie alimentară sau fac copii în afara căsniciei mor încet, dar sigur”. Fanii fostului cuplu au rămas fără cuvinte în fața mesajului, iar cei mai mulți se așteaptă ca relația dintre tată și fiu să fie una mai bună pe viitor.

„Mama mea e nr. 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun „looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos.

Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet, dar sigur! We are the best!„, a scris Bebeto, pe Instagram.