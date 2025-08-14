Ultima oră
14 aug. 2025 | 12:32
de Dumitrache Diana

Bebeluşul unor români din Italia a murit în timpul vacanţei în Antalya. Totul s-a întâmplat în somn, semnele găsite de mamă pe corpul micuţului

Știri generale
Bebeluşul unor români din Italia a murit în timpul vacanţei în Antalya. Totul s-a întâmplat în somn, semnele găsite de mamă pe corpul micuţului
Dramă într-o familie de români din Italia: bebeluşul lor a murit în vacanţă (Sursa foto: Ştiri Diaspora)

O vacanță în Turcia s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români stabiliți în Italia. Arian, copilul lor de doar zece luni, a murit brusc în camera de hotel din Antalya.

Dramă într-o familie de români din Italia: bebeluşul lor a murit în vacanţă

Roxana și Bogdan Roman trăiesc de peste 20 de ani în Italia. Ea lucrează la Ceggia, iar el în construcții. Cei doi părinți au doi copii: Iannis, în vârstă de șase ani, pasionat de fotbal, și Arian, născut în urmă cu zece luni. La începutul lunii august, au plecat în concediu împreună cu prieteni la hotelul Royal Seginus din Antalya, una dintre cele mai populare destinații turistice.

Primele zile ale vacanței au decurs normal, însă marți dimineață totul s-a schimbat.

„Era ora 5 când l-am auzit plângând. Avea o ușoară durere de burtică, dar i-a trecut repede. Ne-am întors la culcare. Când ne-am trezit din nou, avea pete pe corp și pielea violet. L-am luat în brațe și era inconștient”, povestește mama, potrivit Știri Diaspora.

Minute critice pentru mama copilului

Roxana a alergat imediat la recepție pentru ajutor medical. Medicul hotelului a ajuns abia după câteva minute, iar ambulanța a sosit mai târziu. Turiști din Ucraina și Germania au încercat să-l resusciteze până la venirea echipajului de urgență. Arian a fost transportat la spital, unde, după aproximativ 40 de minute, mama a aflat că fiul ei nu mai poate fi salvat.

După ce au achitat costuri de aproximativ 5.000 de euro către spital și agenția funerară locală și au finalizat formalitățile legale, părinții s-au confruntat cu o nouă problemă: procedura de repatriere. Consulatul italian din Smirna nu acceptă documentele transmise electronic, cerând ca originalele să fie trimise prin poștă. „În 2025, nu pot înțelege această birocrație. Dacă actele nu ajung la timp, zborul va fi amânat, iar costurile vor crește”, spune mama.

Sprijin din partea comunității

Procedurile de repatriere s-au transformat într-o cursă contra cronometru. Consulatul italian din Smirna refuză să elibereze autorizația pentru transportul trupului neînsuflețit până când primește documentele în format fizic, prin poștă, de la agenția funerară din Antalya, care la rândul ei trebuie să le primească tot prin poștă.

„Nu acceptă e-mail, doar plic trimis prin poștă. În 2025, nu înțeleg toată această birocrație”, spune mama, disperată.

Dacă documentele nu ajung la timp, zborul va fi anulat și reprogramat, ceea ce implică noi costuri și prelungirea chinului. Prietenii familiei, dar și membri ai comunității românești din Italia, au demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i sprijini pe Roxana și Bogdan Roman să-și aducă acasă copilul și să facă față acestei tragedii.

