Bebe Cotimanis, mai fericit ca niciodată, alături de Iulia. Actorul ne-a spus cum arată viața lui ”la pensie” și de ce nu prea stă pe acasă EXCLUSIV

Chiar dacă a ieșit la pensie de câțiva ani, Constantin Cotimanis, cunoscut drept Bebe Cotimanis, nu privește această perioadă ca fiind una de relaxare, ba din contră, se bucură de cât mai multe proiecte. El o să apară într-o nouă producție românească, la Antena 1, “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În exclusivitate pentru Playtech Știri, actorul ne-a vorbit despre această perioadă din viața sa, dar și despre relația cu iubita lui, Iulia.

Bebe Cotimanis ne-a povestit că nu are foarte mult timp liber, chiar dacă a ieșit la pensie. Fiind pasionat de actorie, el se ocupă de numeroase proiecte, printre care și câteva pe care le face alături de partenera sa, Iulia Dumitru:

„Eu mai fugit de acasă ca din clipa în care am ieșit la pensie nu am fost niciodată! Mi-am făcut cu Iulia, cu nevasta mea, o trupă de teatru particulară, Cotimanis ART. Montăm piese, jucăm prin țară, prin afară, ne mișcăm încontinuu! Stăm și pe acasă, dar pensia nu reprezintă o relaxare! Nici nu am simțit că s-a trecut pragul.

Chiar dacă am fost angajat la Nottara 25 de ani, mi-am obținut ușor statutul de liber profesionist, adică îmi făceam programul. Le mulțumesc celor de la Nottara că m-au suportat atâția ani. Am mai activat în cadrul unui teatru la Pitești. Când faci actoria cu bucurie, nu simți că te duci la muncă.”